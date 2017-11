Pariisist Saaremaale ja siis Walesi – rõõmusõnumit tooma

Ott Tänak liitub järgmisest hooajast Toyota WRC-tiimiga. “Olen kogu tiimi informeerinud, et meie eesmärgiks on valmistada kõikidele sõitjatele ette võimalikult head autod. Tahame kõigi jaoks luua võrdselt head tingimused. Seega tahan öelda, et kõiki sõitjaid koheldakse võrdselt,“ sõnas Toyota meeskonnajuht Tommi Mäkinen, et Latvala, Tänak ning Esapekka Lappi saavad istumise alla kõik võrdsed masinad.