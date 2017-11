Nädala juubilar TANEL TOOM 35

Juubilar õppis 1989. aastast alates üheksa aastat Jüri gümnaasiumis, seejärel kolm aastat Tallinna Prantsuse Lütseumis. 2002–2005 õppis Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis, saades bakalaureusekraadi filmirežii erialal. Stsenaristi ja režissöörina on Tanel loonud tudengifilmid „Exitus“, „Tuul“, „Kord aastas“, „2.68“. Ta pälvis Kultuurkapitali 2005. aasta Noore Filmitegija auhinna.

Kooliajal töötas Tanel Toom produtsent Kristjan Taska mängufilmi „Täna öösel me ei maga“ juures rahvusvahelise kogemusega režissööri Ilmar Taska assistendina. Pärast filmikooli lõpetamist tegutses „Allfilmis“ produtsent Piret Tibbo-Hudginsi mängufilmi „Ruudi“ režissööri Katrin Lauri assistendina. Seejärel oli režissöör Peeter Simmi assistent produtsent Ivo Feldti mängufilmi „Georg“ juures.

2008. aastal produtseeris Piret Tibbo-Hudgins filmistuudios „Allfilm“ stsenaristi ja režissööri Tanel Toomi pooletunnise mängufilmi ''Teine tulemine". See valiti 65. Veneetsia filmifestivali lühifilmide võistlusprogrammi Corto Cortissimo.

„Teine tulemine“on sümbolistlik lugu sõjast, surmast ja armastusest, rääkides kahest vennast, kellest vaid üks jääb lahinguväljal ellu. Pärast suurt taplust viskab Thomas surmasaanud venna Marcuse üle õla ning alustab müstilist rännakut, oodates ise venna teist siiailma tulekut. Peaosi mängivad vennad Rasmus ja Hendrik Kaljujärv.

Pärast lühifilmi valmimist astus Tanel Toom edukalt magistriõppesse ühes nimekamas Euroopa filmikoolis – National Film and Television School, läbides režii erialale pääsemiseks tiheda valikusõela, kus kaheksale kohale kandideeris 400 inimest.

Tudengina tegi ta Beaconsfieldi filmikoolis lühifilmid „Banaanišokolaad“, „Morgan Flynn“ja „Silmus“. Inglismaa kooli lõputööks olnud lühimängufilmiga „Pihtimus“ võitis Tanel Toom 2010. aastal parima välismaise filmi kategoorias tudengifilmide Oscar’i ja nomineeriti 2011. aastal Ameerika Filmiakadeemia poolt 83. Oscar’ite jagamisel parima lühifilmi kategoorias. Hindajad eelistasid seda 61 filmi seast 36 riigist!

Toom: „Auhinnatseremooniale eelnes kohustuslik fotosessioon ja ajakirjanikega suhtlemine, millele järgnes õhtusöök Akadeemia liikmetega ning lõpuks tseremoonia ise. See toimus Samuel Goldwyni teatris, kuhu mahub rohkem kui tuhat inimest. See oli ilusti ka täis. Tseremoonia ise kestis kõnede ja võidufilmide näitamistega kokku umbes 3 tundi. Siis sõidutati meid edasi afterpartyle.“

Tema elukaaslane, laulja Maia Vahtramäe on tuntust kogunud ansamblis „Põhja-Tallinn“, saates „Su nägu kõlab tuttavalt“ ja Eesti Laul 2015 finaalis looga „Üle vesihalli taeva“. Meedia on avaldanud temast imekauneid pilte andeka filmimehe Tanel Toomiga.

Tanel Toom on täiendanud end erinevatel kursustel ja meistriklassides: The Chubbuck Technique – Ivana Chubbuck acting masterclass (London); Acting for Directors – Judith Weston Acting Studio (Los Angeles); Script Analysis & Rehearsal Techniques – JW Acting Studio (Los Angeles); Berlinale Talent Campus – Berlin Film Festival.

Tanel Toom on olnud külalislektoriks ja viinud läbi workshop'e erinevatel festivalidel ja ülikoolides: Westminsteri Ülikoolis, Londoni Filmiakadeemias, Metropolitani Filmikoolis, Beira Interior’i ülikoolis (Portugal). Teinud reklaame erinevatele telekanalitele ning tele- ja kinoklippe nii Eestis kui ka teistes Balti riikides.

Eesti riigi 100. sünnipäeva filmikonkursile laekus 150 ideekavandit. Ekspertkomisjoni liikmed Tiina Lokk, Toomas Kiho, Lauri Kaare, Piret Tibbo-Hudgins ja Endel Koplimets hindasid Tanel Toomi "Tõe ja õiguse" stsenaariumikavandit järgmiselt: „Autor on säilitanud algteksti suuruse, ajaskaala ja stiili, aga loonud samas täiesti autonoomse ja tervikliku kinematograafilise käsikirja. Lugu on meisterlikult üles ehitatud ja karakteriseeritud ning sellel on teatud vesternlikku laadi, kus pilt tõmmatakse vahel hästi suureks, ning see omandab filosoofilise dimensiooni – vastastikku seisavad inimesed ja loodus.“

Tammsaare filmiloo režissöör ja stsenarist Toom ütles, et õigel Vargamäel ei oleks saanud filmida, sest seal on palju nüüdisaegseid hooneid ja kruusateid ning mets liiga lähedal. Pika otsingu tulemusena leiti sobilik küngas hoopis Võrumaal, aga ka siin muudetakse hiljem arvutigraafika abil palju ümber, et luua ideaalselt sobiv maastik. Filmi jaoks ehitati üles seitse maja, mis on uued, aga näevad välja nagu vanad.

Rikkalike auhindadega pärjatud lühifilmide meistril on käsil esimene suurfilm. „Tõde ja õigus“ on üks eestluse tüvitekstidest ning küllap on igaühel sellest oma mõistmine kujunenud. Soovin noorele juubilarile uusi avastusi rahvusliku filmikunsti rahvusvahelistumisel loovuse teel! Möödunud sajandi kolmekümnendate lõpul nimetas A. H. Tammsaare oma mantlipärijaks nüüd lõpuks kodumaa mulda jõudnud Karl Ristikivi.

Olgu juubelikingiks read Karl Ristikivi poolt filmikunstile pühendet armastusballaadist:

Neoonreklaam kui tuli külmas tuhas

mu silmis murdus mõttetumalt pooleks,

ma korraks olin minevikust puhas

ja tuleviku jätnud teiste hooleks.

Siit käigust tihti läbi käima harjund,

pilk vaevalt riivas nurgakino silti,

kus värvid ammu kähedaks end karjund,

et pakkuda üht vana naljapilti.

TÕNU VIRVE, vanem kolleeg

Viimati muudetud: 01.11.2017

01. november 2017