Jätame jõuluime alles!

HUGO HIIBUS, 01. november 2017

Isegi lahendus – Rakverre kaks kuuske – on seda. Mujalgi võiks seda proovida – äkki näkkab? Liigne konservatiivsus on arengu pidur. Seegi on vana ja konservatiivse hõnguga seisukoht. Aga parema puudumisel siiani kasutusel.