Andrei Novikov: Oskus ületada iseennast ja saavutada püstitatud eesmärgid on nii poliitikas kui ka elus esmatähtis

Kõige suuremasse noorteorganisatsiooni kuulumine andis mulle väga palju. Sain aru, mis on vabatahtlik töö ja kuidas viiakse läbi valimiskampaaniat. Iga päevaga, mis ma KENK-is olin, lihvisin oma suhtlemisoskusi ning juhtimis- ja meeskonnatöö tegemise oskust.

Millised olulised kontaktid said KENK-ist?

Ajal, mil olin noortekogus, istusid ühe laua taga sellised tänased tipp-poliitikud nagu Jüri Ratas, Mihhail Korb, Kadri Simson, Jaanus Karilaid jt. Tollal oli noortekogu tegevus meie jaoks rohkem nagu hobi; tänaseks on paljudele saanud poliitikast nende elu lahutamatu osa.

Igal ajal on oma nägu. Minu ajal oli noortekogus 300–400 liiget ja iga-aastane kasv oli 50%, aga täna kuulub noortekokku juba üle 5000 noore. Need on juba erinevad organisatsioonid, millele standardset retsepti anda pole võimalik.