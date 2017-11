Julianna Jurtšenko: Noorte aktiivsus ja kogenud tegijate tarkus üheskoos tagavad edu

Keskerakonna Noortekogusse (KENK) kuulub Julianna Jurtšenko 2005. aastast. Selle aja jooksul on ta palju panustanud nii noortekogu kui ka erakonna hüvanguks. Ta armastab siiralt oma tööd ja kõike, mis sellega seotud. Olles julge ja suure pingetaluvusega, võtab ta meeleldi vastu uusi väljakutseid. Tema poole on alati võimalik pöörduda oma murega. Tänu positiivsusele on ta ümbritsetud kaasinimestest, nii noortest kui ka vanadest. Julianna kohta võib julgesti öelda, et ta on paljudele nii vene- kui ka eestikeelsetele noortele suureks eeskujuks.

Julianna, oled Keskerakonna Noortekogus olnud juba 12 aastat. Selle aja jooksul oled noortekogu heaks palju teinud. Mida noortekogus olemine sulle on andnud ja milliseid olulisi kontakte oled saanud?

Noortekogusse kuulumine on andnud mulle väga palju. Esiteks, olen palju õppinud, teada saanud seda, mida koolis ei õpetata. Ma olen omandanud hindamatuid kogemusi, mida ei saa kuskilt mujalt. Ei saa mainimata jätta ka fakti, et noortekogu on andnud väga head eesti keele praktikat. Teiseks, noortekogus olen tutvunud paljude erinevate inimestega ja leidnud ka sõpru terveks eluks. Kõik kontaktid on olulised, sest keegi ei või kunagi teada, mida homne päev toob.

Mida oleksid kesknoorena praegu teisiti teinud?

Õnneks olen siiani kesknoor! Kuigi 12 aastat on juba möödas sellest, kui siia tulin, ei muudaks ma midagi. On olnud erinevaid aegu ning igakord tulid ette omad head ja vead. Seda, mis oli tõesti hea, ei tahaks keegi muuta. Vigu olen võtnud kui asjalikke kogemusi ja teinud neist omad järeldused.

Olid Keskerakonna Noortekogu juhatuse liige päris pikka aega, aastatel 2010–05.2012 ja 2013–2016. Kas näed erinevust kesknooreks olemise vahel sel ajal, kui ise olid juhatuses, ja praegu?

Ikka! Igal aastal valib noortekogu üldkogu endale uue juhatuse. Juhatus on organisatsiooni nägu, ja igakord on see erinev – muutuvad inimesed, eesmärgid ja võimalused. Kui mina kuulusin noortekogu juhatusse, oli meie suurimaks eesmärgiks toetada ja aidata erakonda; kõige rohkem võis seda näha just valimiste ajal (nii valimiskampaanias kui ka noori poliitikuid kasvatades). Tänane noortekogu mõtleb pigem organisatsiooni enda arengu peale. See on ka tegelikult vajalik meie arenguks.

Kas on näha, et Keskerakonna Noortekogust tuleb Keskerakonnale järelkasvu?

Noortekogu üheks eesmärgiks ongi järelkasv. Kindlasti on noortekogus päris mitmeid häid noori, kellest tulevikus võiks saada, ja usutavasti saavadki, head poliitikud.

Omal ajal sa olid nii Põhja-Tallinna kui ka Haabersti noorteklubi liige ning juhtisid mõlemat. Hetkel oled Põhja-Tallinna noorteklubi esimees. Miks otsustasid Haabersti klubi vahetada Põhja-Tallinna klubi vastu kahel korral, aastal 2010 ja 2016?

2010. aastal olid kõik Tallinna noorteklubid väga tugevad ja kogu aeg käis nendevaheline võistlus. Iga klubi oli omanäoline ja pakkus oma liikmetele erinevaid arenguvõimalusi. Ühel hetkel tundsin, et Põhja-Tallinna klubi elu köidab mind rohkem. Mõne aja pärast aga läksin Haaberstisse tagasi ja olin veel viis aastat sealse klubi esinaine.

Aastal 2016 asusin tööle Põhja-Tallinna vanema asetäitjana. Jätkata Haabersti klubi juhtimist oleks olnud keeruline. Põhja-Tallinna klubi oli sel ajal samahästi kui surnud, ning see olukord pakkus väga huvitavat väljakutset. Kui Haaberstis võtsin üle aktiivse klubi ning eesmärgiks oli seda säilitada ja arendada, siis siin oli vaja nullist peale hakata. Ma ei saanud sellest loobuda! Täna olen isegi natuke uhke enda üle: vähem kui poolteise aastaga oleme üles ehitanud uue klubi, oleme leidnud uusi noori, ja, ma usun, et varsti saame konkureerida tugeva Haaberstiga.

Poliitika on hetkel sinu igapäevaelu lahutamatu osa. Aga kas oleksid sattunud poliitikasse, kui sa poleks liitunud Keskerakonna Noortekoguga?

Olen veendunud, et niikuinii oleksin sattunud poliitikasse. Küsimus on ainult selles: kas oleksin poliitikasse jäänud? Aus vastus on: Pigem mitte!

Millise eelise, võrreldes teiste poliitikutega, annab sulle see, et kuulud ka noortekogusse?

Keskerakonna Noortekogu on küll poliitiline organisatsioon, aga pole siiski erakond ise. See on nagu kasvuhoone, kus saad kõrvalt vaadata, õppida ja eksperimenteerida.

Nagu aru sain, andis Keskerakonna Noortekogus olemine sulle suure kogemustepagasi ja siiamaani pakub uusi väljakutseid. Mis oli kõige raskem ülesanne?

Ma ei saa väita, et oli ületamatuid raskusi. Pigem on olnud raskeid perioode, mis tuli üle elada. Selleks läks vaja tugevat närvi ja kannatlikkust.

Kas sinu ühiskondlik-poliitilises elus on üldse olnud hetki, mil tundus, et soovid sellest kõigest loobuda ning lahkuda noortekogust ja erakonnast? Mis põhjusel?

Ausalt öeldes, mõnes mõttes võtan nii noortekogu kui ka erakonda oma teise perena (kui naljakas see ka poleks!). Nagu olen juba öelnud, on mul olnud pingelisi aegu. Kuid võin kindlalt öelda, et lahkumismõtteid pole kunagi olnud.

Vaadates sinu Facebooki-kontot, võib öelda, et oled väga aktiivne tegutseja. Kas saad meiega jagada saladust: kust võtad jõudu, mis sind töö ja tegemiste juures kõige rohkem motiveerib?

Loodan, et ma ei pea rääkima sellest, et mulle meeldivad KENK-i põhimõtted ja eesmärgid. Kui mulle need ei meeldiks, poleks ma jäänud päevakski. Kui tulin, siis mul oli väga huvitav tutvuda uute inimestega ja õppida uusi asju. Kunagi on inimesed vabatahtlikult panustanud sellesse, et saaksin oma kogemused kätte. Täna tunnen, et nüüd on minu kord ja kohus panustada uude järelkasvu. Täna motiveerivad mind kõige rohkem minu klubi noored, kindlasti mu kolleegid ja võimalus jällegi õppida midagi uut.

V iimasel ajal on poliitikasse aina rohkem ilmunud noori poliitikuid. Kuidas arvad: kas tuleks noortele anda rohkem võimalusi langetada otsuseid riigi tasemel või peavad riiki juhtima kogenumad inimesed?

Minu meelest on vaja nii noori kui ka kogenumaid. Noorte aktiivsus ja uuendusmeelsus ning kogenud tegijate tarkus üheskoos on võitmatud.

Väidetakse, et poliitikas sõpru ei ole. Kas nõustud sellega?

Üldsegi ei nõustu! Ühe tugeva organisatsiooni vundamendiks on meeskond. Kui töötad mitu aastat heas meeskonnas, siis paratamatult saate sõpradeks. Pigem ma ütleks: kui poliitikaga tegeldes leiad endale sõpru, siis on suur tõenäosus, et nad jäävad sulle kogu eluks.

Ausalt öeldes, näen sind Keskerakonna Noortekogu järgmise juhina. Ei hakka küsima, kes võiks saada järgmiseks esimeheks, kuid väga huvitav oleks kuulda, milline võiks sinu arvates olla järgmine noortekogujuht, mis omadusi ta peaks omama?

Hahahaa!.. Tänan sellise sissejuhatuse eest! Eks see on hea küsimus! Aga tegelikult on Keskerakonna Noortekogu esimees olla väga raske ülesanne. Olen näinud mitmeid esimehi ja olen mitmetega koos töötanud, olles nii tegevsekretär, juhatuse liige kui ka peasekretär. Kindlasti peab ta olema n-ö meeskonnamängija – mitte juht, vaid liider. Ta peaks motiveerima inimesi tegutsema, olema suunaja ja ühendaja. Kuna meie organisatsioon on nii suur, ei saagi esimees kõigile ühtmoodi meeldida, aga ta peaks tegema kõik endast sõltuva, et kõikidel oleks huvi panustada nii organisatsioonisse kui ka mõne suurema või väiksema klubi arengusse. Inimene peaks tahtma esimeheks saada mitte seepärast, et see pakub võimalust ennast näidata ja n-ö karjääri teha, vaid seepärast, et ta soovib organisatsiooni arendada ja sellesse isiklikult panustada.

Meie noortekogus on põhilised sõnad "poliitika" ja "noored". Kindlasti peab noortekogu tegelema poliitikaga ja välja õpetama uusi poliitikuid, kuid ei tohi selle juures unustada sõna "noored". Noored on aga nõudlikud, ja sellega tuleb arvestada. Selleks et olla tänapäeva noorte jaoks huvitav, peame pingutama.

Kui rääkida omadustest, siis... Tuleb olla aktiivne, tolerantne, hea pingetaluvusega, hea suhtleja ja kõneleja, hea koostöövõimega, kindlameelne, otsustusvõimeline jne. Tegelikult on see kõik väga suur vastutus. Seega on ka minu ootused väga suured.

Lõpuks paluksin öelda kesknoortele üks soovitus, millest sul endal oleks noorena poliitikas olles enim kasu olnud.

Üksinda sõda ei võida. Selleks peab olema meeskond!

Küsitles Jekaterina Maizik

01. november 2017