Euroopa Liidu õigusakt sai esimese digiallkirja

AIVAR JARNE, 01. november 2017

See allkirjastamistseremoonia oli Euroopa Liidu tasandil esimene avalik samm elektroonilise allkirja kasutuselevõtus. "Mul on hea meel, et saame täna allkirjastada niivõrd tähtsa regulatsiooni elektrooniliselt. Eesti on digitaliseerumisprotsessis üks liidreid. Peaksime kasutama Eesti eesistumist EL-i nõukogus kui võimalust edendada digitaalseid lahendusi," sõnas Tajani.

"Olen veendunud, et varsti allkirjastame niiviisi kõik oma seadusandlikud aktid – lihtsalt seetõttu, et see on loogiline. Elektroonilised allkirjad aitavad hoida kokku paberit, aega ja raha," ütles Maasikas Euroopa Liidu seaduste allkirjastamise kohta.

Eesti eesistumine EL-i nõukogus, EL-i nõukogu peasekretariaat ning Euroopa Parlament valmistasid ühiselt ette pilootlahenduse õigusakti elektrooniliseks allkirjastamiseks. Parlament ja nõukogu peasekretariaat jätkavad protsessi arendamist. Euroopas on elektrooniline allkiri äriasjades, toimingute teostamisel ja kohustuste väljendamisel saanud õiguslikult samaväärseks käsitsi antud allkirjaga.

Eesti on praegu Euroopa Liidu eesistujariik ning üheks tähtsamaks eelistuseks on digitaalvaldkonna arendamine. Septembri lõpul Tallinnas toimunud EL-i liidrite kohtumisel ütles peaminister Jüri Ratas, et praegu on Euroopas käimas omamoodi digitaalne revolutsioon, millest on võita kõigil – nii avalikul sektoril ja ettevõtetel kui ka eelkõige tavakodanikel ja lastel. „Kui langetame õigeid valikuid, on Euroopal digitaalsest ühiskonnast võimalik võita miljardeid eurosid majanduskasvu, miljoneid töökohti, paindlikke töötunde ning enam tasakaalus töö- ja pereelu,“ sõnas eesistujariigi juhina digitaalvaldkonna tippkohtumise arutelusid modereerinud Ratas, kutsudes üles muule maailmale näitama selles valdkonnas ka praktilist eeskuju.

Eesti parlamendi esimene digitaalselt allkirjastatud õigusakt sündis juba 2013. aasta veebruaris, kui Riigikogu esimees signeeris ID-kaardi abil Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse.

Kesknädal

Viimati muudetud: 01.11.2017

