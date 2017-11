Riigikogu liikmed lähevad volikogudesse

Haapsalu volikogu esimeheks saanud Jaanus Karilaid rääkis ERR-ile, et kui poliitikud on rohkem kohalike probleemide sees, siis seda kiiremini leitakse nendele ka lahendus. "Teeme nendest kahest toolist ühe tooli, see kõik on võimalik. Me parlamendis ajame nii Eesti asja kui ka piirkonna asja. Kui Toompead viia rohkem Haapsallu ja rohkem Haapsalut Toompeale, võidab sellest nii piirkond kui ka Toompea," ütles Karilaid. Ta tunnistas, et vaba aega jääb nüüd kindlasti vähemaks ja oma töökorraldust tuleb paremini planeerida.

Samuti Keskerakonda kuuluv Aadu Must, kes tõenäoliselt valitakse Tartu linnavolikogu esimeheks, on kindel, et saab kahel toolil istumisega hakkama. "Olen kindel, et saan sellega hakkama, sest kogemuste pagas mõlemas ametis on mul üsna suur. Riigikokku on mind valitud kolmel, volikogu esimeheks koguni viiel korral," lausus Must. "Töökoormus Riigikogus väheneb mul oluliselt juba käesoleva aasta detsembris, mil panen maha Eesti, Läti ja Leedu parlamentide rahvusvahelist tööd ühendava Balti Assamblee presidendi ametikoha. Seni röövivad suure osa minu tähelepanust ning nädalavahetuste ja Riigikogu istungitest vabade nädalate ajast välissõidud ja -suhtlus, nüüd saan selle asemel pühenduda tööle kallis kodulinnas," rääkis Must.