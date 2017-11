Keskerakond hakkab Tallinna valitsema koostöösooviga

Kui EKRE-ga oli kohe selge, et ilmavaatelised erinevused takistavad ühise liidu moodustamist, siis sotsiaaldemokraatidega jäi üles pigem koosvalitsemise stiili küsimus. Koalitsiooni moodustamiseks ei nähta vajalikku erakonnasisest konsensust Keskerakonnas ega Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas. Konsultatsioonidest ei jõutud koalitsiooniläbirääkimisteni, sest Keskerakonna linnapeakandidaadi Taavi Aasa sõnul polnud näha selget ja ühtset tahet seada ühiseid eesmärke linna edukaks juhtimiseks. „Keskerakonna ega Sotsiaaldemokraatliku Erakonna sees ei olnud seda konsensust, mis on eelduseks tugeva koalitsiooni ja linnaelu edasi viiva linnavalitsuse kokkupanekuks,“ märkis Aas.

„Meil on tugev ja kogenud meeskond ning läbimõeldud programm, mida soovime Tallinnas teoks teha. Saavutasime viiendat korda absoluutse enamuse ning jõud, mis soovisid vaid Keskerakonda kukutada, said kokku kolmandiku häältest,“ tõi Aas välja. Ta lisas, et Keskerakond on avatud koostööle kõigi volikogus esindatud erakondade, asumiseltside ning linnakodanikega. „Juhime linna kindlasti kõigi inimeste huvides; ka nende huvides, kes sel korral meie poolt ei hääletanud,“ kinnitas Aas. Ta sõnas, et just seetõttu sooviti kohtuda ka kõigi erakondadega ning arutada üksteise mõtteid, pealinna arengusuundi ja võimalikke koostöökohti. „Paraku ei soovinud kaks erakonda tullagi laua taha oma eesmärkidest või mõtetest rääkima,“ tõdes Aas.