Suitsumaitseline EKRE

01. november 2017

Kogu see veneaegne värk meenutas EKRE valimiskampaaniat möödunud kohalikel valimistel, sest lubati, nagu omal ajal, elu parendamist, ja seda lausa penikoormasaabastega. Lubati kõikjal võimule saada. Aga mida see kihutuskõnet pidav kolmainus isa-poega Helmed ja Jaak Madison suudab pakkuda? Kolm enam-vähem tuttavat juhtnägu, ühe abikaasa ka lisaks, ja see ongi kogu nende poliitiline pingike. Pisut lühikene tundub.