Madal alampalk ja meie elatustase

01. november 2017

Meile müüdav tunduvalt erineb kvaliteedilt lääneeurooplastele määratud kaubast. Või, Voimix ja teised määrded on Soomes paremad. Tarbija väidab, et meil müüdavad mahlad on vesisemad kui Soomes.

Paar aastat tagasi levima hakanud jutte, et suurfirmad toodavad kolme sorti, aga ühise etiketiga kaupu, nimetati Venemaa TV-kanalite propagandaks. Seal väideti, et kõige kvaliteetsem läheb nn. vanadesse Euroopa riikidesse, kehvema kvaliteediga – Ida-Euroopasse, kvaliteeditu – Venemaale. Nüüd on see aga tõestatud. Ja küsimuse asemel „Kas ikka on vahet?“ tuleb hoopis küsida: „Kuidas see niimoodi saab olla?“.