Kahaneva osalusega valitsemine 2017

Valimisaktiivsus on langenud kolmel viimasel volikogude valimisel. Seekord oli see 53,3%, aga 2013. aastal oli olnud 58% ning omakorda 2009. aastal 60,6%. Oleme lähenemas 2005. aasta põhjale (47,5%), kui esmakordselt olid elektroonilised valimised ja e-valijaid oli alla kümne tuhande. „Klaas on pooleldi täis”-tõdemus tuleb eelhääletajate arvust, keda nüüd oli esmakordselt rohkem kui valimispäeval jaoskonnas-valijaid. Arvutiga hääletas 153 tunni jooksul 185 871 valijat ja eelhääletuse ajal jaoskonnas 120 888 valijat, mis on kokku 306 759. Valimispäeval käis 11 tunniga jaoskondades 279 760 valijat (sisalduvad ka kodusvalijad). Eelhääletusel oli igas maakonnas avatud üks valimisjaoskond 4 päeva ja kõik jaoskonnad 3 päeva. See kõik ei motiveerinud enam kui poolt miljonit valijat oma otsust väljendama.