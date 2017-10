Muutused Jaapani erakonnamaastikul

Kn, 25. oktoober 2017

JKDP on vastu kavandatud muudatustele Jaapani konstitutsioonis, millega võimupartei tahab sisuliselt loobuda riigi patsifistlikust iseloomust, et saada suurem vabadus relvajõudude arendamiseks ja kasutamiseks. Nemad said Esindajatekojas 55 kohta, enne valimisi kuulus sinna ainult 15 saadikut.