Nädala juubilar JÜRI KUUSKEMAA 75

Iganädalased saated juhatab sisse „Muinsustervitus! Siin Jüri Kuuskemaa!“. Paljud on seda sihvakat ajaloolises kostüümis härrasmeest näinud Tallinnas vanalinlikel ajaloohõngulistel üritustel üles astumas heeroldi rollis, lugenud tema kirjutisi ja kuulanud tema sõnavõtte, osalenud tema juhitud ekskursioonidel või pealtvaatajana jälginud nende kulgemist.

25. oktoobril 1942 kolmanda põlve tallinlasena sündinud Jüri Kuuskemaa panus kultuurilukku on võrreldamatult mitmekülgne ja viljakas ning Eesti riiki väärtustav. Paljudes peredes suhtutakse pühapäevahommikuti sellesse parajasti raadios kõnelevasse asjatundjasse kui lausa „koosseisulisse“ kohvilauakülalisse – nauditakse tema väärikat ja sisutihedat monoloogi, mis kantud austavast suhtumisest ajalukku ja kaasaegsetesse. Selline tunnike raadio abil targemaks saamist kaunistab huvilistel pühapäeva.

Teadjamad on imetlenud selle sõjaaja-lapse vankumatust oma elurajakurvide läbimisel ja lõpmatul enesetäiendamisel. Algkoolipäevil luutuberkuloosi tõttu liikumatult voodisse aheldatud poisile pakkus saatus võimaluse ahmida ajaloo- ja geograafiaraamatuid. Tervenedes püüdis ta Keila raamatukogu üliinnuka lugejana teha oma huvivaldkonda süvenemisel kõik mis vähegi võimalik. Järgnesidki ajalootudengi-aastad Tartus, ja 1965. aastal oli Eestis veel üks tubli kunstiteadlane juures.

Juubilari erandliku entusiasmi värvikaks näiteks on praegu Eesti Arhitektuurimuuseumis aasta lõpuni avatud ainulaadne näitus „Koduarheoloogia. Jüri Kuuskemaa „barokkbarakk“ Haapsalus“. Välja on pandud rohkeid leide, mis avastatud 1782. aastast pärinevast majast, kus kunagi suvitas tema vanaema – Estonia teatri näitlejanna Betty Kuuskemaa – ja millele pojapoeg on asjatundjana andnud „uue hingamise“.