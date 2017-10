Internetivabadus on kõikjal inimõigus

25. oktoober 2017

Ühes teadaolevas Eesti rahvamajas seda õigust äsjasel valimisteajal juhtuti rikkuma. Kui hoones tegutsenud valimiskomisjon palus rahvamajajuhatajalt WiFi parooli, siis seda talle ei antud: rahvamaja kui valla allasutus olevat kaabelühenduses ja WiFi olevat vaid majas asuva noortekeskuse tarbeks. Samas teatab Rahvakultuuri Keskus oma internetilehel, et selles rahvamajas on „interneti püsiühendus, kuivkäimla, loomulik ventilatsioon, tsentraalne kanalisatsioon, tsentraalne veevarustus, tuletõrjeveevarustus”. Valimiskomisjonil oli seega juriidiline õigus saada korralik internetiühendus.

Aga mis selle tarkusega peale hakata, kui ruuter on nii käpardlikult paigaldatud, et ei suurde ega väikesesse saali ega ka baariruumi internetilevi läbi paksude seinte ei ulatu! Aga need ongi ruumid, kus kõik peaks tänapäevaselt toimima! Ruumid, kus liiguvad need, kellele on lubatud „riiklik prioriteet”!