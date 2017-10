Hirm ametiühingu ees

Kn, 25. oktoober 2017

Juhtunust lähemalt. Soomes on ametiühingud väga tugevad ja nendega on sunnitud arvestama kõik tööandjad. Põhjamaalaste poolt ehitatud ja nüüd täielikult nende omandis olev Rakvere lihatööstus oli mõned ajad tagasi kriisiolukorras, ja välja vahetati kohalik juhtkond. Siis tabas ettevõtet eelmisel aastal „ammoniaagirünnak” – hukkus üks töötaja ja kolm said raske mürgistuse.

Juba tookordne suhtumine töölistesse oli, viisakalt öeldes, ebaviisakas…

Lihakombinaadi töötajate sõnul teatas juhtkond juhtunust neile teadetetahvlil oleva paberi kaudu, kuid õnnetusest saadi meedia vahendusel teada palju varem. Ja mis veel hullem, et juba päev enne õnnetust oli tööruumides tugev ammoniaagihais. Tookord õnnetus „hüüdis tulles”!

Rahvusvaheline skandaal samuti HKCScan-ile kuuluva Talleggi tibudega avalikus prügikastis. Selgus, et naistel tõsteti töökoormus kolmekordseks ilma palgatõusuta. Varem kolmele päevale jagunenud partiid viidi ühele päevale, et ikka rohkem liha toota. Naiste jõud ei pidanud sellele tempole vastu. Kõik tibud – nii koorunud kui ka koorumata – jäid konteinerisse ootama oma piinarikast surma. Enne seda taoti konteineri sisu suure roobi või kastiga madalamaks, et sinna ikka rohkem mahuks...

Ka haudejaamas sees on nii tibudel kui ka tavatöötajatel ebanormaalsed tingimused. Ruumid ja ventilatsioon on vastavuses vanade partiide suurusega. Kuumus tapab, õhku ei ole... Tibud karjuvad, nokad lahti. See tähendab, et neil on kuum ja piin olla ning et nad on lämbumas.

Aga sellest jäi veel väheks. Nüüd siis on järjekordne suur pahandus saamatu Anne Mere juhitud käitises. 27 töötajat, kes pole rahul töötingimustega tapamajas, viskasid noad nurka ja hakkasid juhtkonnale vastu. Tegid tööseisaku, mida ei nimetata streigiks. Anne Mere kutsus kohale politsei.

Seaduste mittetundmine sai kolmel töötajal vallandamise põhjuseks. Teised said esialgu armu ja nende saatust arutati eile, aga tulemust me täna veel ei tea.

Paljud pikaajalised töötajad väitsid, et nende palgad pole tõusnud krooniajast saati. Enamik teenib 450 € kuus, mõni pisut rohkem.

Liinitööline Aivar Allese rääkis ERR-ile: „Töö on must ja räpane. Ma olen ikka üleni verine. Tülgastav töö! Oleme üleni märjad. Ventilatsiooni pole. Tahame õiglasemat suhtumist."

Ja oh imet! Vaid 18 tundi pärast kolme töötaja vallandamist avaldas CV-Online kuulutuse uute töötajate otsimisest, palgaga alates 800–950 € kuus!

Imelik suhtumine: esmalt laseme kolm aktiivset ja tublit inimest lahti, seejärel aga tõstame töötajate palga kahekordseks ning hakkame lahtilastute asemele uusi otsima! Nii toimib soomlaste usaldusisik siinmaal.

Välismaine kapitalist teab, et Eestis saab kena kopika teenida kerge vaevaga, sest ametiühingud on siin praktiliselt olematud. Meie riigis väga pikka aega valitsust juhtinud Reformierakonna kehtestatud seadused annavad tööandjatele väga suured õigused ja üsna vaba voli käituda oma töötajatega. Nii juhtus ka Rakveres – kolm kiirkorras tehtud hoiatust, ja oledki tööst vaba!

Soomes on loomulik tugi kollektiivlepingust, mis on ametiühingute kõige tugevam kaitserelv töötajate jaoks. Rakvere lihatööstuse juht aga pelgab ametiühingut; tema ütlus ametiühingu vastu reetis kogu isikliku suhtumise oma alluvatesse. „Ametiühingu loomist ma vajalikuks ei pea,“ ütles Mere. Meil siin Eestis on praegu see veel võimalik. Soomes mitte iial! Seal oleks selline juhikene juba ammu saanud „potkut pois”. Kas poleks omanikel Soomest ometi aeg otsustada?

Kn

Viimati muudetud: 25.10.2017

Jaga

|