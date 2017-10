Minevikust olevikku

Kui muinsuskaitsel on olnud suurt pahandamist ka kirikualtari ülevärvimistega, siis oleks hea, kui Muinsuskaitseameti pealik Siim Raie tuleks vaatama, mis ikka tehti Tartu turuhoonega. Lõhuti keldrilaed ära ja ehitati õige mitu lifti, et keldrist kaupa müügisaali tuua. Tartu turuhoone aga on ju ka muinsuskaitse all. Kuidas siis üht võib lõhkuda, kuid teist ei tohi isegi ilusamaks maalida?