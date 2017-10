Õõnsate sõnade maagia

LEMBIT KÄÄRID, 25. oktoober 2017

Sõna Vendlus osundab tundele, mis ilmestab suhteid niisuguste inimeste vahel, kellel on ühine ema ja kes kuuluvad ühte peresse. See sõna pole päriselt unustatud, selle vaimu on õhus tunda, kuid ometi nii harva võib seda kuulda inimeste juttudest. See sõna justkui häbeneks end näidata, nagu moestläinud rõivas, või kardaks ilmuda elupüünele, kus praalib Turukonkurents, kes vennaarmu ei soosi.