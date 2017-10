Keskerakond osaleb kohalike võimuliitude sõlmimisel

AIVAR JARNE, 25. oktoober 2017

Tartu

Tartus alustab Keskerakond kõnelusi valimised võitnud Reformierakonnaga.

Linnapea Urmas Klaas ütles nädala algul, et Reformierakond alustab Emajõelinnas koalitsioonikõnelusi Keskerakonnaga. "Me leiame pärast konsultatsioone, mida eelmisel nädalal pidasime, et Keskerakonnaga on meil kõige suurem ühisosa ja ka hea koostöökogemus varasematest aegadest," ütles ta. Reformierakond sai 49-liikmelises Tartu volikogus 20 mandaati ja Keskerakond seitse kohta. Valimistel saavutas Keskerakonna nimekiri kolmanda koha Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide järel. Keskerakonna suurim häältekoguja olid Aadu Must (1235).

Pärnu

Pärnus alustas Keskerakond kõnelusi võimuliidu moodustamiseks valimisliiduga „Pärnu ühendab“ ning IRL-iga. Valimistel enim hääli kogunud Reformierakond jääb võimukõnelustest kõrvale. „Reformierakonna suhtumine võimuläbirääkimiste esimeses ringis oli ülejäänute suhtes väga üleolev ning seesugune käitumine ei tõota tulevasteks aastateks head koostööd. Meie soov on moodustada koostöökokkulepe järgmiseks neljaks aastaks ning muuta Pärnu tänasest suuremaks ja edukamaks. Seda saab teha vaid koostööd tehes,“ ütles Keskerakonna Pärnu esinumber Kadri Simson, kes kogus valimistel enim hääli – 2417.

Narva

Narvas lubab veenev valimisvõit Keskerakonnal jätkata linna valitsemist üksi.

Keskerakond saavutas kindla võidu, kogudes 14 163 valija toetuse ning saades 23 volikoguliikme kohta 31-st. Enim hääli kogus keskerakondlastest Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin (1375).

Viljandi

Viljandis alustas Keskerakond koalitsioonikõnelusi Reformierakonna ja IRL-iga. Valimised võitnud sotsiaaldemokraadid jäävad opositsiooni. Keskerakonna kohaliku juhi Helmut Hallemaa sõnul on Keskerakond juba valimiste algusest peale öelnud, et nemad on valmis osalema koalitsioonis ega välista koostööd ühegi nimekirjaga. “Meie osalus toob koalitsiooni sotsiaalset mõõdet,” sõnas ta. Viljandis saab Keskerakond 694 hääle toel volikokku 2 esindajat.

Jõgeva

Jõgeva vallas sõlmisid valimised võitnud keskerakondlased koalitsioonilepingu reformierakondlaste ja sotsiaaldemokraatidega. “Keskerakonna, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioon sündis põhjusel, et selle kiitis heaks enamik Keskerakonna valimisnimekirjas vallavolikogusse valitud kaheksast inimesest,” ütles Keskerakonna vallavanema kandidaat Aare Olgo. Koalitsioonilepingu põhjal kuulub Jõgeva vallavanema ametikoht Keskerakonnale, volikogu esimehe koht Reformierakonnale. Iga erakond saab ka ühe abivallavanema koha. Keskerakond kogus Jõgeval 1952 valija toetuse ning võtab volikogus enim kohti – 8.

Haapsalu

Haapsalus sai juba eelmisel nädalal allkirjad kohaliku valimisliidu HaRi ja Keskerakonna koalitsioonilepe. Haapsalu linnapeana jätkab pikka aega selles ametis olnud Urmas Sukles, volikogu esimeheks saab Riigikogu liige Jaanus Karilaid. "Mina ise olen valmis panustama oma energiat ja oskusi selleks, et tuua Toompead rohkem Haapsallu ja viia Haapsalut rohkem Toompeale. See on tegelikult väga oluline – silla ehitamine Lossiplats 1A ja Haapsalu vahele," ütles Karilaid ERR-ile.

Keskerakond võttis tubli teise koha kohaliku valimisliidu järel. Keskerakonda toetas 1135 valijat ning volikogus saab ta 5 kohta.

AIVAR JARNE,

Kesknädal

[fotoallkiri] KOALITSIOON HAAPSALUS: Keskerakonna esindaja Jaanus Karilaid (paremal) ja valimisliidu HaRi juht Urmas Sukles allkirjastasid leppe reedel.

Viimati muudetud: 25.10.2017

