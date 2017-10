E-hääletus ei läinud noortele peale

25. oktoober 2017

Valimisteenistuse juht Priit Vinkel selgitas ERR-i raadiouudistele, et veel pole võimalik öelda, kuipalju 16- ja 17-aastastest valimas käis, kuid selle kohta võib aimu saada umbes kuu aja pärast, kui valmib Tartu Ülikooli valimisuuring. "Ülikool viis läbi uuringu, kuidas hääletati, ja sealt saab andmeid vanuseti välja võtta. Sellest umbes kuu aja pärast valmivast uuringust võib oodata tulemusi, kui palju esmavalijaid valimisjaoskonnas käis."

Vinkeli hinnangul ei maksa teha järeldust, et kui esmavalijad e-hääletasid loiult, siis sama loiud olid nad ka valimisjaoskonda minekul. "Nägin oma silmaga uhkeid ja heatujulisi valimisjaoskonda läinud esmavalijaid, kes seda tegid tseremoonia ja n-ö esimese täiskasvanuks saamise riituse nime all. Ma ei välistaks, et paljud esmavalijad käisidki valimisjaoskonnas, pidades seda tseremoniaalseks toiminguks."