Liberalismi „kroonijuveel” Anvar Samost keelab ja käseb Rahvusringhäälingus

25. oktoober 2017

Roose tunnistas, et see teema – poliitiline seotus sotside ja IRL-iga – on ringhäälingumajas kõne all olnud, kuid selles ei nähta probleemi. Roose ei mõista „Aktuaalse kaamera“ toimetuse protesti ümberkorralduste vastu. Aga seda ei mõista ka tavalugejad.

Postimehe kommentaariumist leidsime sissekande: „Eriti küüniline on aga Samosti hoiak, kui ta kukub seletama, kuidas temani nagu nii kaebajate inf jõuab, et kui kaebasid, saad sule sappa. Samas on ka kummaline see, et Samost rändab ühest väljaandest teise juba pikemat aega ja keegi ei uuri, miks küll. Miks ta kusagil hakkama ei ole saanud, et taas uuele kohale rändab? Samost siin, Samost seal, Samost iga oksa peal. :-) See on minu parafraseering ühest ilusast lastelaulust.”