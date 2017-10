Voldemar Kuslap esitleb raamatut «Jalutuskäigud Eesti kalmistutel»

19. oktoober 2017

Bariton Voldemar Kuslap käib sageli kalmistutel kultuurilooliste huvide ja mõtetega. Tema meelest on meil kõrgel tasemel kalmistukultuur ning rahulad üldiselt heas korras. 440-leheküljelises raamatus viib ta lugejad jalutuskäikudele Eestimaa surnuaedadesse, kus tutvustab enam kui 200 tuntud inimese hauda.

Tallinna-esitlus on esimene võimalus uue raamatuga tutvuda. Trükikoja tehniliste probleemide tõttu on raamatu ilmumine viibinud, kuid esitluse jaoks valmivad 200 eksemplari, mida esitluspäeval on võimalik soetada Rahva Raamatus 10% allahindlusega. Mujal poodides peaks raamat müügile jõudma järgmise nädala jooksul.

•Raamatu Tartu-esitlus toimub 26. oktoobril kell 17.30 Tasku Rahva Raamatus. Seal vestleb autoriga Tartu Postimehe ajakirjanik Raimu Hanson.

•Pärnus leiab esitlus aset 27. oktoobril kell 17.30 Pärnu Rahva Raamatus, kus autoriga vestleb Pärnu Postimehe ajakirjanik Kalev Vilgats.

Kalmistute ajalugu pikalt uurinud Voldemar Kuslap on üks Eesti tuntumaid surnuaedade asjatundjaid. Ta kirjutab iga kuu kalmistutest ajakirja "Eesti Ajalugu" ning on olnud giidiks ekskursioonidel surnuaedadesse nii Eestis kui ka piiri taga.

«Võib-olla tundub minu harrastus natuke kummastavana, aga usun siiski, et karta tuleb pigem elavaid, mitte surnuid. Pealegi olen loomult uudishimulik inimene. Ma ei käi kalmistutel usulistel kaalutlustel, vaid eeskätt kultuuriloolisi haudasid ja silmapaistvaid hauakive otsimas,» ütleb laulja.

Põneva saatuse ja erakordse kultuuritaustaga inimeste puhkepaigad on pakkunud talle suurt avastamisrõõmu ning ja kaunid hauatähised kutsunud end imetlema. Ka hingerahu leiab ta kalmistutelt alati.

Viimati muudetud: 20.10.2017

