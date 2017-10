Mihhail Stalnuhhin: järgmise aasta eelarve tõstab inimeste heaolu

19. oktoober 2017

Stalnuhhin sõnas, et 2018. aasta eelarve peegeldab esmakordselt Keskerakonna juhitud koalitsiooni nägu, mille eesmärk on tõsta Eesti inimeste elukvaliteeti. „Aastaid on Reformierakond püüdnud väita, et palkade ja toetuste vähendamine või paigalseis on olnud hea asja ehk riigieelarve tasakaalu huvides. Lõppkokkuvõttes ei võitnud sellest poliitikast mitte keegi. Täna on meil võimalus pakkuda seda, mida Reformierakonna juhitud valitsused on inimestelt ära võtnud,“ sõnas Stalnuhhin. Koalitsioon on kokku leppinud, et riigieelarve struktuurne tasakaal võib jääda miinusesse kuni 0,25% SKPst.

Poliitik lisas, et 2018. aasta eelarvest võidavad lisaraha näol kõik ministeeriumid. „Haridusministeerium saab lisaraha 135 miljonit eurot, seejuures tõuseb õpetajate palgafond 48 miljonit. Õpetajate keskmine palk tõuseb 1380 euroni kuus. Tervishoidu panustatakse järgmisel aastal 34 miljonit eurot enam, mis võimaldab muu seas vähendada ravijärjekordi erialaarstide juurde,“ sõnas Stalnuhhin ning lisas, et tegemist on vaid mõnede näidetega olulistest muudatustest.

Rahanduskomisjoni esimees kinnitas, et investeeringute maht kasvab ning ületab järgmisel aastal miljard eurot. See annab lisastiimuli suuremaks majanduskasvuks. „Majandus pole lihtsalt kuivade numbrite jada. Kui riigi jõukus kasvab, peavad seda tundma tõepoolest ka kõik Eesti inimesed. Oluline muudatus, mis mõjutab otseselt inimeste rahakotti, saab teoks juba jaanuarist,“ sõnas Stalnuhhin ja tõi välja, et tulumaksuvabamiinimumi tõus 500 euroni toob kasu 86%le töötajatest. „Tulumaksuvaba miinimumi tõus toob väga suurele osale töötajast aastas kuni 768 eurot lisa. Kolme või enama lastega perede toetus hakkab olema 6200 eurot aastas, pensionid tõusevad 442 euroni kuus, taastatakse matusetoetus ja palju muud,“ tõi Stalnuhhin välja.

