Kadri Simson: lennuohutusega tuleb tegeleda pidevalt

19. oktoober 2017

„Kahtlemata pakub maailm täna lennundusvaldkonna ohutusjuhtimisele võrreldamatult rohkem väljakutseid kui kunagi varem ajaloos, ning me peame neile väljakutsetele proaktiivselt vastama. On eriti oluline, et riigid ja lennundusorganisatsioonid saaksid ohutusalast infot ja parimaid praktikaid vabalt üksteisega jagada,“ märkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Esmaspäeval alanud lennundussümpoosioni raames peeti täna maha ohutusjuhtimise seminar ja töötuba, mille käigus arutasid lennundusvaldkonna tipud riikide ohutusplaanide ja lennunduse ohutusjuhtimissüsteemide ühisosa, ohutusandmete ja -allikate kaitset ning muid lennuohutuse tahke.

Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni ICAO peasekretäri dr Fang Liu sõnul on ühtlaselt kõrge lennuohutuse ja lennundusjulgestuse tase lennutranspordi toimimiseks väga olulised. „Ühendused on ülemaailmselt olulised teemad nii reisijatele, lennuettevõtjatele kui ka majandusele, maailm moodustab ühise terviku selles võtmes ja ükski riik ei tohiks ühendustest olla ära lõigatud. Lennuohutuse tagamisel on liikmesriikide lennuametitel ja muudel pädevatel lennuohutust tagavatel asutustel võtmeroll ja Euroopas on väga oluline regionaalne koostöö Euroopa Lennuohutusameti ehk EASA-ga,“ märkis dr Liu sümpoosionil.

Tallinnas toimuv rahvusvaheline tsiviillennunduse sümpoosion on lennuohutuse valdkonnas olulisim üritus Euroopa regioonis, kus viibivad kohal maailma lennunduse võtmeisikud maailma kui Euroopa tasandil. Esindatud on paljud lennundusorganisatsioonid (IATA, ACI, IBAC jt) ja ICAO Euroopa regiooni liikmesriigid. Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsioon ICAO auditeerib liikmesriikide lennundusjulgestuse ja lennuohutuse taset. Eesti osaleb samuti ICAO lennuohutuse- ja lennundusjulgestuse auditeerimisprogrammis.

Viimati muudetud: 19.10.2017

