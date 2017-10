Siret Kotka-Repinski jätkab Riigikogus tööd koos beebiga

19. oktoober 2017

Rahvastikukriisi komisjoni juht Siret Kotka-Repinski sõnas, et tema soov on töö ja pereelu ühendada ning väike Morgan hakkab olema ema kõrval Riigikogus. „Fraktsiooni liikmed on väga toetavad. Ma tänan neid selle eest ja usun, et me pere saab kenasti Riigikogus koos hakkama,“ ütles Siret Kotka-Repinski.

Kotka-Repinski kinnitas, et suureks abiks on talle lapse eest hoolitsemisel ema. Morgani vanaema rolliks jääb last Riigikogus hoida ajal, mil mõlemal lapsevanemal tuleb olla näiteks komisjonides või saalis hääletusel. „Kindlasti on väikese lapse kõrvalt tööd enam ja algul tuleb uue elukorraldusega veidi harjuda, kuid usun, et pere ja kolleegide toetusega on see võimalik,“ sõnas värske ema, kes lisas, et jätab avatuks ka võimaluse minna vanemapuhkusele, kui selleks on vajadus.

