Üksinda elavate eakate olukord paraneb

Uuringute kohaselt on vanaduspensioni saajate sissetulekute ebavõrdsus, võrreldes teiste elanikega, suhteliselt suur ning üksielavate vanaduspensioniealiste olukord teistega võrreldes oluliselt halvem. Toetuse aastane suurus on 2017. aastal 115 eurot, ning see maksti välja oktoobrikuu alguses, n-ö enne kütteperioodi algust. Jõustunud seadusemuudatus puudutab ligi 84 000 pensionäri.

Oluline on silmas pidada, et toetus laieneb vaid rahvastikuregistri andmete järgi üksinda elavatele pensionäridele. S.t kui rahvastikuregistri andmetel omab ajavahemikul 1. aprill – 30. september samas elukohas sissekirjutust ka teine isik, siis tähendab see, et pensionär ei ela üksi, ning seega temal puudub õigus sellele toetusele.