Ratas: kooseluseadust ei tühistata

Kesknädal, 11. oktoober 2017

Küsimusele, kuidas ületada vastuolu, et jõus on Keskerakonna juhatuse otsus, mis ütleb, et kooseluseadus tuleb tühistada, vastas Ratas, et erakond lähtub valitsuskoalitsiooni konsensusest, ja konsensust selles küsimuses praegu valitsuses ei ole. "Keskerakond on koalitsioonis; selles küsimuses praegune koalitsioon konsensust ei leia. Keskerakond ei ole opositsioonierakond, vaid lähtub sellest, et ellu saab viia seda, milles valitsusliidul ühisosa on olema," lausus Ratas.