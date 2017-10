Kuidas lähete vastu kohalike volikogude valimistele?

Põltsamaalane Elvi Bender,

kauaaegne kehalise kasvatuse õpetaja, neljakordne veteranide maailmameister naiste sangpommitõstmises:

„Kui ausalt öelda, siis üsna raske on otsustada, kellele neljast senisest omavalitsusest koosnema hakkavas Põltsamaa vallas kandideerijatest hääl anda. Tugevaid konkurente on mitmeid. Et olen Keskerakonna liige, läheb minu hääl selle erakonna valimisnimekirjas kandideerijale. Näiteks tugevad kandidaadid on kogenud omavalitsustegelased Margi Ein ja Andres Vään. Margi Ein on olnud karismaatiline Põltsamaa linnapea ja kuulunud ka Riigikogusse. Küllap saab ta edukalt toime ka suure valla juhtimisega.

Uues vallas tuleb palju ära teha. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juurde on tarvis kaasaegset staadioni. On vaja tingimusi, et Põltsamaalt võrsuks ka tippsportlasi. Üks neist on minu õpilane kergejõustiklane Anu Teesaar, kellele olin esimeseks kehalise kasvatuse õpetajaks ja treeneriks. Nüüd on ta noor naine, kuid spordi mõttes jõuab tuleval aastal veteranide klassi. Uute talentide tulekuks peab aga olema tipptasemel sportimisolusid.“

Katrin Kriiska,

Jõgeva linna lasteaia „Karikakar“ õpetaja:

„Kauaaegse Jõgeva linna elanikuna ja Keskerakonna liikmena valin Jõgeva vallavolikogusse oma kaaslinlase, kes kuulub sellesse erakonda. Viimasel Jõgeva linnavolikogu istungil, mida igaüks ka „Volisest“ [VOLIS on tarkvaralahendus, mis võimaldab kaasata kohalikku elanikkonda omavalitsuse otsustusprotsessidesse ja osutada elanikele suunatud avalikke e-teenuseid. - Toim.] vaadata peaks saama, võeti reformierakondlastest linnajuhtide eestvedamisel vastu otsused, mille tagajärjel on veehind tõusmas. Maapiirkonnas elab palju madala ja keskmise sissetulekuga inimesi, mistõttu kommunaalmaksete hoidmine inimlikkuse piires on siin väga oluline. Kui Keskerakond Jõgeva vallas valimised võidab, pole hinnatõusu ohtu karta. Keskerakonna programm on rohkem ikka suunatud keskmisele Eesti inimesele.

Seoses suurema omavalitsuse moodustamisega on nüüd valikuvõimalused valimistel suuremad. Positiivne on ka noortele valimisõiguse andmine. Ei oska ennustada, kas ja kuidas noored valimistel osalevad. Loodan aga väga, et kodukoha poliitikaelu neile korda läheb.

Lasteaias oleme lastele rääkinud, kes on Eestis vabariigi president ja peaminister. Kohalikest valimistest on nendele ehk veel vara rääkida… Kuid võib-olla siiski juba tasub ka öelda, et varsti hakatakse valima „tähtsaid onusid ja tädisid, kes hakkavad vastutama toreda ja huvitava elu eest teie kodukandis“?“

Kadri Muld,

juuksur:

„Ma hindan inimesi mitte jutu, vaid tegude ja saavutuste järgi. Ka valimistel on mulle isiku omadused tema erakondlikust kuuluvusest olulisemad.

Olen Võrumaalt pärit noor inimene, aga praegu seotud ka Jõgevamaaga. Minu suurimaks mureks on, et miks pole Jõgeval piisavalt mõeldud lastele ja noortele. Lastel pole mänguväljakuid, kus nad saaksid lustida ja kus ka nende vanemad võiksid koos teiste lastevanematega oma muredest ja rõõmudest rääkida. Sellised kohad on argielus väga olulised.

Jõgeval lähen valima esimene kord. Valin vallavolikogusse Marek Saksingu, sest ta on jäänud elame Jõgevale ega pole läinud paremaid jahimaid otsima. Ta austab oma kodupaika ja oskab unistada selle paremaks muutmisest.

Soovin kõigile valimistel õigeid valikuid!“

Aili Miks,

kauaaegne ajakirjanik, Otepää linna ja Otepää valla aukodanik:

„Kui ma Otepää raamatukogusse juhatajaks tulin, oli Otepää rajoon. Nüüd luuakse sellega mõneti sarnane suur Otepää vald. Kohalikel valimistel on Otepääl alati aktiivselt osaletud. Näiteks 2013. aasta „Valgamaalane“ kirjutas, et kõige rohkem valimisliite on Otepääl. Praegu kandideerib 17-kohalisse Otepää vallavolikogusse 105 inimest.

Ajakirjanikuna jälgin kandideerijaid põhjalikult. Valikut on aga teha üsna raske. Mitmeid asjalike kandidaate on Keskerakonna nimekirjas. Näiteks vapralt vastu pidanud kauaaegne Otepää Lihatööstuse juht Maie Niit, tänane Otepää vallavanema kohusetäitja Mare Raid ja vallavolikogu esimees Jaanus Raidal.

Otepää pole minu sünnipaik, kuid olen siin nii väga kaua elanud. Sooviksin, et Otepää-kandi inimeste hing oleks sama ilus, kui siinne loodus.

Andres Nurm,

harrastusnäitleja Lääne-Virumaalt, Laekvere Rahva Majast:

„Mina vaatan, missugune inimene Vinni vallavolikogusse kõige paremini sobib. Kandidaat peab olema rahva hulgas autoriteetne ja hästi hakkama saama ka igapäevatööga. Kõige olulisem, et meie kodukant ei jääks päris ääremaaks. Laekveres on üsna tugev kogukond. Kahjuks on elanikkond vananenud. Rahvamaja eesotsas Õilme Lainesaarega tegutseb aga toimekalt.“

Merikene Annuk,

fotograaf:

„Loodan, et inimesed langetavad valima minnes targa ja läbimõeldud otsuse, mõeldes sellele, keda ja miks nad soovivad oma linna või valda juhtimas näha. Valimiskampaaniad on minu jaoks tüütud. Mida rohkem reklaamivad, seda vähem usun ja reklaamitavaid valin.

Ise eelistan ikka seda kandidaati, keda tean ja tunnen ning keda natukegi usaldada saab. On oluline, et kandideerija töötamist volikogus tõsise ja tähtsa asjana võtaks. Ei vali kindlasti neid, kes püüavad mingit suurt mulli ajada, teisi mustata, või kes mulle rohkem nänni jagavad. Valimised otseselt minu tööga seotud pole. Aga nii mõnigi valimisteks vajalik portreepilt on ikkagi minu tehtud.”

Kaire Tamm ja Raili Laanemets,

pensionärid Laekverest:

„Tänane Laekvere vald hakkab pärast ühinemist kuuluva suure Vinni valla koosseisu. Vallakeskusesse on maad ligi kolmkümmend viis kilomeetrit. Kandidaate, keda vallavolikogusse valida, on palju. Esindatud on Keskerakonna, sotside ja Reformierakonna nimekiri. Kandideerib ka kauaaegne omavalitsusjuht Toomas Väinaste.

Peame oluliseks, et uues vallas elu halvemaks ei läheks, et teed korras oleksid, perearst alles jääks ja meie rahvamaja püsiks.”

Küsitles Jaan Lukas

Viimati muudetud: 11.10.2017

