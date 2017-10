Keskerakonna sisukas valimiskampaania

Kuna käesolev nädal on valimiste nädal, siis on ka kandidaadid tegemas viimaseid jõupingutusi oma ideede tutvustamisel ja enda nähtavamaks olemisel. Kui kuskil on püsti erakonna roheline telk, on seal juures kindlasti kandidaadid, kes on valmis inimestele selgitama enda ja erakonna vaateid ning tähelepaneku eest kinkima erakonna meeneid. Ka on kandidaadid väljas näiteks bussipeatustes ja kaupluste läheduses, samuti toitlustusettevõtete kõrval. Ikka seal, kus inimesed liiguvad ning kandideerijad rohkem silma jäävad.

Et tegemist on kohalike valimistega, on seekord eriti tähtis suhelda valijatega ka nende endi keskkonnas ehk siis näiteks kodumajas. Nõnda on Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas juba mitmendat kuud koputanud mustamäelaste ustele ning saanud paljudelt linlastelt tagasisidet otse koduukselt. Muidugi teevad seda ka teised kandidaadid, sest valijale pole ju valimiskampaania ajast midagi meeldejäävamat kui vahetu suhtlemine inimesega, keda võib-olla valitakse ning kes järgmisel neljal aastal kodulinna või -valda juhtima asub.

Kindlasti on enamik inimesi näinud erakonna valimisreklaame teles ning kuulnud raadios. Need on positiivsed, rõhudes rohkem sellele, mida kodukohas lähitulevikus ära teha. Räägitakse ka senisaavutatust ning vähem pööratakse tähelepanu sellele, kuidas konkurentidel läheb. Pole unustatud ka sotsiaalmeediat. Viimati korraldati näiteks aktsioon, kus nädalavahetusel värviti Facebooki keskkond erakonna rohelistesse värvidesse. Kampaanias osalejad püstitasid endist ja meeskondadest fotosid oma Facebooki kontole ning lisasid üleskutse valida Keskerakonda.

Läbimõeldud kampaania

Valimiskampaania koordineerimiseks ja sujuvamaks läbiviimiseks moodustati juba kevadel Keskerakonna kampaaniameeskond, kelle tööks sai olla kandidaatidele hea partner ning pakkuda neile igakülgset abi ja tuge oma kampaania elluviimisel. Säeti ära mitmeid asju, mis tegid kandidaatide elu märksa lihtsamaks. Nõnda sõitis erakonna kampaaniameeskond kevadel-suvel läbi kogu Eesti ning korraldas kandidaatidele koolitusi.

Muidugi läks Keskerakond nendele valimistele vastu hoopis teises olukorras kui varem. Erakonna juhatuse liige ja üks kampaaniajuhte Raimond Kaljulaid on osutanud, et Keskerakonnast on saanud valitsuserakond ning peab arvestama ka uudiste ja sõnumitega, mis tulevad riigi tasandilt ning mõjutavad erakonna üldist reitingut ja mainet. Samuti on vahepeal toimunud haldusreform, mis tähendab, et valimised on väga suures osas omavalitsustes hoopis uues olukorras. Valimisringkondade piirid on teised, teemad on teised. Ning sel korral on valimisiga madalam – ka 16-aastased saavad minna valima.

Nüüd kui kampaania jõudis lõpusirgele, on näha, et teisedki erakonnad panustavad rohkem otsesuhtlusele kui kallitele reklaamikampaaniatele. Konkurentide negatiivne telereklaam, kus Keskerakonna valijateks ristiti „venekeelsed rumalad valijad“ võeti isegi meediaväljaannete poolt pahameelega vastu ning unustati meediaruumis kiiresti.

Ka PR-inimesed rõhutavad seekord, et negatiivse kampaania kõrval on hoopis tähtsam vahetu kokkupuude kandidaadiga. Suhtekorraldaja Janek Mäggi nendib 29. septembri Äripäevas, et tuleks eelistada kandidaati, kes käib valija ukse taga koputamas ja end tuttavaks tegemas. Või sellist, kes annab valijale bussiootepaviljonis pastaka. Niisugune vahetu kokkupuude on valijale ülioluline.

Muidugi saabub valimiskampaania tõetund valimiste päeval – pühapäeval, 15. oktoobril. Kuni selleni on kandideerijate kohus olla valijatele nähtav ning arusaadav. Seda teleekraanil, arvutis, paviljonis, aga eeskätt tänaval.

AIVAR JARNE,

Kesknädal

Viimati muudetud: 11.10.2017

AIVAR JARNE, 11. oktoober 2017