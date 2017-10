Tallinna edukad neli aastat 2013–2017

Viimastel aastatel on kerkinud mitmeid olulisi uusarendusi, ning seda mitte üksnes kesklinnas, vaid ka linnaosades.

Tallinna volikogu aseesimees Lauri Laats on Kesknädalas kirjutanud, et üheks lõpetava volikogu suurimaks saavutuseks on linna ühtlast arengut soodustanud põhimõtete järgimine. Näiteks puuduvad Tallinnas getod, nagu neid võib kohata valdavas osas Euroopa pealinnades; asjaolu, mis on pälvinud lausa rahvusvahelist tähelepanu. Urbanistikateadlased toovad linna tervikliku arengu faktoritena välja ettevõtluse soodustamise, sealhulgas linna ettevõtlusmeetmete ja inkubatsiooni toel; omavalitsusi toetava sotsiaalpoliitika; linnaruumi ja taristu läbimõeldud arendamise; tasuta ühistranspordi.

Neli tulemuslikku aastat

Viimase nelja aasta otsuste positiivset mõju tunnevad tallinlased veel aastategi pärast. Suurtest taristuprojektidest on lõpule viidud trammiliikluse tõstmine nüüdisaja tasemele ning on alanud Haabersti ristmiku ehitamine mitmetasandiliseks liiklussõlmeks. Järgmisel aastal algab linnasüdame liikluskoormust vähendava Reidi tee ehitus. Tallinna peatänav saab valmis 2020. aastaks. Need meie töö viljana sündivad linnaruumilised arendused teenivad linlasi aastakümneid.

Viimase nelja aasta jooksul on tallinlaste arv kasvanud 20 000 elaniku võrra. See on nii ka sellepärast, et Tallinn toetab peresid ja lapsi. Volikogu selle koosseisu ajal suutis Tallinn kaotada lasteaiakohtade puuduse. Saavutati ka lasteaiamudilaste ja kõigi kooliõpilaste tasuta toitlustamine. Käesolevast sügisest saavad 43,5 tuhat üldhariduskoolide õpilast ja 22 tuhat lasteaedade kasvandikku tasuta einet.

Ühistranspordi arendamisel on Tallinnale kedagi raske vastu panna. Soetatud on 145 uut bussi, millele lisanduvad IVECO nn kvoodibussid. Uueks sai trammitee Koplisse ning kõik trammid on uued või renoveeritud. Uus suund trammiliikluses on lennujaam, kuhu saab sõita alates 1. septembrist.

Uued ehitised

2014. aastal valmis Lasnamäe Tondiraba jäähalli spordikompleks. Seal paikneb kolm suurt areeni, samuti plats jääkeegli (curling) jaoks. Jäähall võõrustab suuremat osa Tallinnas toimuvatest võitlusspordiüritustest.

Selle aasta maikuuks renoveeriti ja ehitati ümber ajalooline „Kalevi“ spordihall, mis mahutab kuni 2000 pealtvaatajat. Sinna mahub neli korvpalliväljakut. Kokku kulus halli kordategemiseks 8,6 miljonit eurot.

Kohe avatakse Sõle spordikompleks, kus paiknevad vehklemissaal, jalgpalliplatsid (sees ja väljas), kauaoodatud 25-meetrine ujula.

Rajati ka spordiväljakud Tallinna randades (Harku, Pirita ja Stroomi). Juba neljandat aastat järjest algas rannahooaeg kahel Tallinna supelrannal – Pirital ja Pikakaril – rahvusvahelise kvaliteedimärgi "Sinilipp" heiskamisega. Sellega tunnustatakse pealinna supelrandu veekvaliteedi kõrge taseme, kvaliteetsete teenuste ja eeskujuliku heakorra eest.

Tallinn on kandideerinud Euroopa roheliseks pealinnaks kahel korral. Viimati, tänavu kevadel, sai Tallinn Euroopa rohelise pealinna valimisel finalistiks ehk valiti viie parima hulka. Tallinna trumpideks teiste linnade seas on tasuta ühistransport, ühistranspordirajad, jalakäijate tänavad kesklinnas, hoo sisse saanud jalgrattarent, kaitsealad.

Eelmisel nädalal avati Lasnamäel Kadrioru serval Õpetajate Kodu. Korterelamus asuvad eluruumid üürikse Tallinnas asuvates koolieelsetes lasteasutustes, põhikoolides, gümnaasiumides, huvikoolides või kutseõppeasutustes töötavatele õpetajatele. Valminud majas on 75 korterit.

2015. aastal valminud Arstide ja Õdede Majas on 97 korterit.

Mustamäel avati sügisel nüüdisaegseks muudetud polikliinik, kus saab abi enamikele tervisehädadele.

Linna elanikel ja külalistel ei jää kindlasti märkamata vanalinna tänavate rekonstrueerimine. Viru tänav, Kuninga tänav ja Vana turg rekonstrueeriti jalakäijate liikumise alaks, sõidutee ja kõnnitee viidi ühele tasandile, osa tänavast suleti autoliiklusele.

Jaanuaris 2016 avati Kadrioru pargis esimese eestlasest Tallinna volikogu juhataja, Tallinna linnapea aastatel 1913-1917 ja Eesti Vabariigi sünnis olulist rolli mänginud Jaan Poska pronksskulptuur. Mälestusmärk paigaldati riigimehe kunagise elukoha, praeguse Poska Residentsi vahetusse lähedusse – Poska tänava ja Luigetiigi vahel asuvale poolringikujulisele platsile suurmehe 150. sünniaastapäevaks.

Korras eelarve ja puhas õhk

Linlaste elujärje paranemine väljendub ka Tallinna kasvavas eelarves, millest valdav osa suunatakse laste ja eakate toetamiseks ning tasuta ühistranspordi arendamiseks. Tallinn on suutnud säilitada rahaasjades konservatiivse arengujoone, ent kui see on linnale kasulik, võetakse elanike huvides toimuvate projektide teostamiseks ka laenu.

Vastutustundlik finantspoliitika on leidnud tunnustust rahvusvahelistelt reitinguagentuuridelt. Juba rida aastaid püsib Tallinna finantsreiting agentuuri Fitch Ratings hinnangul A+ tasemel.

Tallinn on viimastel aastatel astunud jõudsa sammu rahulolevama ja tegusama kogukonna suunas. Mõnes valdkonnas on suudetud edestada Helsingit. Näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) koostatud puhtama õhuga pealinnade nimistus asutakse põhjanaabrite pealinnast eespool, 7. kohal.

Sel aastal Faktum Ariko poolt läbi viidud avaliku arvamuse küsitluse tulemuste järgi on 95% tallinlastest rahul oma elukeskkonnaga ning linna pakutavate avalike teenustega.

See näitab, et Tallinna on hästi ning tõhusalt juhitud.

AIVAR JARNE,

Kesknädal

[fotoallkiri] RETROTRAMM SÕIDAB LIINILE: Tallinnas on ühendatud uus ja vana. Juba neli aastat saavad linnakodanikud kasutada tasuta ühistransporti. Sellest nädalast on Kadrioru liinil sõiduvalmis retrotramm Konstantin.

Viimati muudetud: 11.10.2017

Jaga

|

AIVAR JARNE, 11. oktoober 2017