Meie saavutused Tallinnas vajavad kaitset

TAAVI AAS, 11. oktoober 2017

Nelja aasta eest Tallinna tasuta ühistranspordiga alustades oli sageli kuulda kriitikute hääli, kes ennustasid meile häda ja hukku, arvasid, et tegemist on populismiga, mis kaob niipea kui valimised pole enam päevakorras. Mõni osutas, et selline transport on küll tasuta, aga äärmiselt kehv.

Ühistranspordiga on tõesti olnud tööd, kuid võin kinnitada, et need hirmud on osutunud alusetuks. Rahulolu ühistranspordiga on kõrge, nagu näitas ka viimase kuu aja jooksul avaldatud uuring.

Uued bussid tänavatel

Oleme ühistranspordisse investeerinud nelja aasta jooksul iga tallinlase kohta üle 500 euro. Tulemused on näha. Tallinna tänavatel liiguvad uued Volvo hübriidmootoriga bussid, värskelt Saksamaalt saabunud MAN-lõõtsbussid, uued Hispaania trammid, terve rida vanu tramme on läbinud põhjaliku uuenduskuuri. Tallinna tasuta ühistranspordi kogemusest on saanud ekspordiartikkel. Neil nädalail otsustab tasuta ühistranspordi üle ka Bratislava (Slovakkia).

Oleme tegelnud linnaruumi ümberkujundamisega. Vanalinna tänavasillutis on jalutajale meeldivam, tasasem kui veel paar aastat tagasi. Nii Harju tänavast kui ka Viru tänavast on saanud paremad paigad jalutuskäiguks.

Uue ilmega on Kalamaja. Autode hoog on taltunud. Soo tänav ja Telliskivi tänav on mõlemad muutunud lapsevankritega jalutavatele emadele turvalisemaks. Sellel nädalal valmis Kadriorus uuenenud teekattega Vesivärava tänav.

Põhjalikum linnaruumi ümberkujundamine seisab ees. Nii uus, jalakäijate suhtes sõbralikum peatänav Narva ja Pärnu maanteel kui ka rannapromenaadiga Reidi tee ootavad stardipauku. Nende ettevalmistustöödega on päris kaugele jõutud.

Tallinn on seisnud oma õppurite ja koolieelikute eest, seda kõige noorematest alates kuni vanemate astmeteni välja. Septembri viimastel päevadel valmis kauni asupaiga ja erilise miljööga „Lotte“ lasteaed Kadriorus. Tänavune sügis on alanud uuenenud hoonega Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis kui ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi algkooliõpilaste jaoks. Nendes koolimajades ringi käies tekib uuesti soov kooli minna neilgi, kelle jaoks kooliaeg ammu seljataga.

Õpetajate Kodu oli vaja

Oleme panustanud spordile ja kultuurile. Tondiraba spordihalliga Lasnamäel oleme juba nii harjunud, et ei oskagi seda enam uueks pidada. Kuid ka see on viimase nelja aasta saavutus. Seal toimub suur osa menukatest võitlusspordiüritustest, samuti arvukalt kontserte. Tänavu kevadel uuenes legendaarne Kalevi spordihall. Kui saame uuendatud ka seal kõrval asetseva Kalevi Keskstaadioni, on Tallinn ehitanud uue spordipooluse.

Tallinn on soovinud olla sotsiaalselt mõtlev omavalitsus. Linn, mis mõtleb oma elanike toimetulekule. Kahe aasta eest rajasime Mustamäele Arstide ja Õdede Maja, kus meile nii vajalikud spetsialistid saavad linnalt soodsamatel tingimustel üürikorteri. Alles eelmisel nädalal valmis teine maja võtmespetsialistidele – Lasnamäe serval, Kadriorust kiviviske kaugusel, saavad endale kodu 75 Tallinna õpetajat. Õpetajate Kodu üürid on selgelt soodsamad kui turuhind.

See on oluline, kui me soovime, et Tallinnale asendamatud spetsialistid ei läheks kaotsi.

Kaitsta ja arendada

Oleme jätkanud pensionilisa maksmist eakatele ja teeme seda ka edaspidi. Linn toetab tasuta toitlustamist lasteaiast gümnaasiumi lõpuni.

Jah, me oleme andnud ka Tallinna TV-le uue sisu. Tegemist on telekanaliga, mis tänavu suvel peaaegu ainsana tegeles uue sisu tootmisega sel ajal kui teised kanalid puhkasid.

Kõiki neid saavutusi tuleb kaitsta ja edasi arendada. Palju asju on veel tegemata. Kuid meie konkurentide ettepanekud sulgeda, laiali saata, lõpetada, seisata, olgu selleks tasuta ühistransport või Tallinna TV on destruktiivsed. See ei lähe läbi.

Vastanduva mõtteviisiga Tallinna elu edasi ei vii.

Meie saavutused vajavad kaitset, ja seda te saate teha kohe – valimistel. See, mis on olnud võimalik Tallinnas – tasuta toitlustamine koolides, lasteaedades, Õpetajate Kodu, pensionilisa – peab olema võimalik kogu Eestis.

[fotoallkiri] ÕPETAJATE KODU: Eelmisel nädalal valmis Lasnamäe Uuslinna tänavas maja, milles on 75 korterit õpetajatele.

Viimati muudetud: 11.10.2017

