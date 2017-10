Keskerakond 26-aastane

Asutamiskongressil võeti vastu põhikiri ja programmilised teesid. Uus ühendus sündis Rahva-Keskerakonna nime all. „Rahva-“ märgitses otsest sidet Eestimaa Rahvarindega, mille kaudu tuldi poliitikasse; „Kesk“ aga enesemääratlust poliitilisel skaalal. Erakonna programm võeti vastu II kongressil 17. aprillil 1993, sealtpeale on tegutsetud Eesti Keskerakonna nime all.

204 asutajaliikmest on praegu erakonnas enam kui 80. Kui erakond sai 10-aastaseks, oli selles 4800 ning veel viis aastat hiljem juba ligikaudu 10 000 liiget. Praegu arvestab Keskerakond 15 000 liikmega ning on konkurentsitult suurim erakond Eestis. Keskerakonnaga ühinesid 90-ndatel ühinenud Eesti Ettevõtjate Erakond, Õigusliku Tasakaalu Erakond ja Eesti Rohelised ning 2005. aastal Eesti Pensionäride Erakond. Keskerakonna kauaaegseim esimees on olnud Edgar Savisaar, praegu juhib erakonda Jüri Ratas.

Keskerakonna tähtpäev on tähtis muidugi erakonna tuhandetele liikmetele, kellest paljud kandideerivad sel nädalal aset leidvatel kohalikel valimistel. Aga vähetähtis pole see ka valijatele, kes väärikat erakonda on valimistel toetanud ning toetavad ka edaspidi.

Vaevalt et Keskerakonna asutajatest toona keegi mõtles erakonna 26. sünnipäeva tähistamisele. Keskerakond on esimene, kes jõuab sellise verstapostini. Kõik teised Eestis tegutsevad või tegutsenud erakonnad on nooremad või juba lõpetanud oma tegevuse. Keskerakonna enda nooruslikkust näitab aga asjaolu, et eelolevatele valimistele minnakse vastu võidulootusega.

Palju õnne Keskerakonna 26. sünnipäeva puhul!

11. oktoober 2017

