Inimesed, ärge unustage – te valite endale teenrid! Rahva teenrid.

Sellest teatanud kord raadios juba paar tundi enne hääletamise lõppu üks ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehi. Meil oli sel ametikohal viimati Arnold Rüütel, tänane reaktsioonilise EKRE aujuht.

Nõukaaegsed valimised pidid kindlustama kompartei kindla joone püsimise, ja selleks oli vaja valijaid igati ergutada. Üks võimalusi oli tollal defitsiitse toidukauba müük valimisjaoskondades. Eriti populaarne oli selleks eraldi valmistatud suur partii Saaremaa viinereid, milles jahu asemel palju liha sees. Ka õlu ”Tuulik” oli lettidel. Mandariinidest rääkimata. Valimiskomisjonile pakuti ohtralt viina, ja nii saavutatigi lõplike tulemuste kõrge protsent.

Nüüd on valimised enamjaolt erakondade-kesksed; valimisliidud on rohkem isetegevuslikud. Seekord on valijate vanusekünnist alandatud – valimisõigus on juba 16-aastastel. See on huvitav kogemus ja uutmise tulemit näeme pärast valimisi.

Erakondade valimisel on asi selgem, sest nende tehtu on kõigile nähtav. Kui riiki juhtis Reformierakond, siis neil oli pinnuks silmas Tallinna hea käekäik Keskerakonna enamusvalitsemisel. Mujal Eestis ei suutnud Reformi-meelsed midagi märkimisväärset ära teha, ja nüüd ongi pealinna valijatel väga lihtne otsustada – hea võrdlusmoment on olemas. Järgmistel aastatel suureneb maakondade tulubaas, ja seda lubab neile just praegune valitsuskoalitsioon.

Keerulisem on olukord väikelinnades ja maakohtades. Seal kaklevad omavahel erinevad valimisliidud ja neil on üksmeele leidmine küllaltki raske. Kuid valimisliidud on rahaeraldustes jõuetud.

Palju muudab ka valdade jm kohalike omavalitsuste liitmine, sest kohalikule võimule tuleb juurde palju värsket verd. Targemad vallad vahetavad välja pikaajalisi ja korruptsioonialte ametnikke. Seda kõike teadku ja tunnetagu maavalija oma otsuse tegemisel.

Tänaseks on paljud juba käinud valimas. Negatiivselt üleshaibitud internetivalimine saab tänasega lõpu, tulemus igati hea. Oli palju valijaid, kes usaldasid meie elektroonilist valimissüsteemi.

Nüüd on kolm päeva vahet, ja siis annavad oma lõpliku osa kohalikud valimisjaoskonnad.

Üks asi on kindel: valima peab minema, et pärast oleks õigus valitute käest ka nõuda. Kõige tähtsam on meeles pidada: me valime endale teenrid. Rahva teenrid.

11. oktoober 2017

Viimati muudetud: 11.10.2017

Jaga

|