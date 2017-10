Portugalis tugevdasid kohalikud valimised peaministri seljatagust

Reedel oma erakonna valimiskampaaniat lõpetades kutsus sotside juht António Costa, kes oli enne peaministriks saamist aastatel 2007–2015 Lissaboni linnapea, valima sotse, et jätkuks see "värske tuulepuhang", mille on üleriigilisele tasandile toonud tema valitsus. "Me peame minema pühapäeval valima, et see rõõmulaine, see värske tuulepuhang, paisuks suuremaks jõuks SP jaoks, et me saaksime jätkata seda muutust, millega me alustasime kahe aasta eest," teatas ta oma lõpukõnes.