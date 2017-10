Vali Otepää valla volikokku tegijad!

Me lubasime Puka valda uut koolimaja-lasteaeda-raamatukogu. Praeguseks on SA Innove otsustanud, et eraldab projekti tarbeks 1 600 000 eurot, ning õige pea asutakse kauaoodatud hoonet projekteerima ja ehitama. Me panustame ühinenud Otepää valla senisest suuremasse arendustegevusse, europrojektide kirjutamisse ja euroraha ligimeelitamisse. Teeme kõik selleks, et muuta vald ettevõtjasõbralikumaks, ning kiirendame valla ja ettevõtja vahelist suhtlust. Seisame selle eest, et kõik head ideed saaks ellu viidud ega jääks pelgaks plaaniks kuskil kaugel tulevikus.