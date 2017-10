Muuseumitunnis tutvustati teejoomistraditsioone

Teavet muuseumi kohta: 2016. aastal Tallinna Linnamuuseumiga liidetud Tallinna Vene Muuseum tutvustab vene kultuuri ja Tallinna eri rahvustest kodanike eluolu. Muuseum asub keskaegses hoones Pikk tn 29a, mida esmakordselt on mainitud 15. sajandi alguse allikates. Omanik oli siis raehärra Arent Staffenberg. Kuni 19. sajandini kuulus hoone mitmetele prominentsetele perekondadele. Alates 19. sajandi II poolest kuni 1939. aastani oli omanikuks Nottbeckide perekond, kelle ajal hoone ehitati ümber korterelamuks. Eesti kultuuriloos on see hoone teatud kui Ants Laikmaa ateljeekooli esimene asukoht (1904).

SAMOVAR (tõlkes ’isekeetja’) on kujunenud üheks vene klassikalise olmekultuuri alussammastest. See Venemaal, Türgis ja Iraanis tavapärane veekeetmisseadeldis on Eestiski olnud üldtuntud ja pälvinud nimeks TEEMASIN. Samovarid on olnud vastavalt omanikele nii lihtviisilised kui ka uhkustamisasjad. Igatahes on see kraaniga tubane kuumaveetootja sageli olnud peenema metallitööstuse taseme näitaja.