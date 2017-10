Otsusta kindlasti ja otsusta arukalt!

TOOMAS PAUR, 04. oktoober 2017

Nii nagu ka inimene kujuneb suuresti välja oma kolmel esimesel eluaastal, nii on ka ühinenud valla edasises arengus määravad just esimesed liitunud omavalitsuste koostööaastad. Seega on eriti vastutusrikas, kes on Elva valla tüüri juures just järgmised neli aastat. Kui praegu peaksid etteotsa sattuma vastutustundetud ja ebakompetentsed poliitkarjeristid, siis ei suuda võimalikku tekkivat kahju heastada terve inimpõlvkonna jooksul. Samas, kui täna valime etteotsa asjalikud eestvedajad, teokad inimesed, kaalutlevad juhid, elukogenud isiksused, siis võime oma tuleviku pärast muretud olla.

Mõeldes järgmisele neljale aastale on ääretult oluline ka sotsiaalne pool. Me peame hakkama oma inimestest hoolima, kõiki meie kaaselanikke kaasama, kõigi muredesse südamega suhtuma ja kõigile sisulisi lahendusi leidma. Meil ei ole ühtegi üleliigset ega ebavajalikku inimest. Me peame seisma laste, meie tuleviku, eest. Me peame au sisse tõstma eakate inimeste elukogemuse. Me peame õla alla panema hammasrataste vahele sattunud kaaskodanike murede lahendamisele. Alged hoolivaks kogukonnaks tulevad just volikogust, ja selleks, et me järgmise nelja aasta jooksul saaksime rääkida tõsiselt hoolivast Elva vallast, peavad volikogus tööle asuma ka tõeliselt südamega inimesed.

Kui Sa ei ole valimas käinud ega ole plaaninud ka seekord tulla, siis mõtle kindlasti ümber ja tule! Seekord ei ole võimalik kaasa rääkimata jätta. Seekord on Elva jaoks tegemist mitmekümne aasta olulisimate valimistega. Tule ja anna oma hääl sellise volikoguliikme kasuks, kellele usaldad meie uue suurvalla ellukutsumise, kelle elukogemusse usud ja kelle vastutustundes Sa ei kahtle!

Kui oled valimas alati käinud, siis kindlasti ole ka seekord olemas. Seekord on vastutus aga terake suurem. Me ei vali kindlal kursil seilavale laevale uut meeskonda, vaid valime inimesi, kes suudaksid laeva merele viia, kursi fikseerida ja eesmärgi poole seilama hakata. Me vajame uute teede rajajaid ja mõistust, mis suudaks näha kümnendite taha. Me vajame etteotsa inimesi, kes ka päriselt kuulaksid rahva tegelikku tahet ja kes ametipostile saades oma valijatele antud lubadusi prügikasti ei viskaks või peenraha vastu ei vahetaks.

Seega – ole täitja ja tule kindlasti oma otsust langetama! Mõtle hoolega, uuri kandidaatide seisukohti, testi potentsiaalseid volikokku pürgijaid oma küsimustega ja otsusta arukalt. Ära hoia kokku aega kaalutlemiselt ja vaagimiselt – vaata kandidaadile silma ja tee oma põhjapanev järeldus!

Usalda oma vaistu ja kõhutunnet! See ei peta! Ära lase ennast eksitada klantspiltidel või valimisdemagoogial! Vaata, kes mis mees tegelikult on! Kas ta tuleb Sinu häält välja kavaldama või soovib tõesti elu paremaks muuta!?

Kohtume valimistel, teeme üheskoos Elva valla elu paremaks!

TOOMAS PAUR

Riigikogu liige, Elva vald

Viimati muudetud: 04.10.2017

