2018. aasta eelarve toob võrdsema ühiskonna

Peaminister Jüri Ratas ütles eelmisel nädalal Riigikogule eelarvet üle andes, et valitsuse eelarvepoliitika on tugev ja vastutustundlik, valitsussektori võlakoormus langeb, maksukoormus ei suurene ning valitsussektori eelarvepositsioon on praeguse prognoosi järgi tasakaalulähedane. Ratase sõnul on riigieelarve Eesti elu parandamise üks olulisemaid instrumente. "Seetõttu oleme teinud oma poliitikavalikutes eelmise valitsusega võrreldes mitmeid põhimõttelisi kursimuutusi. Meie soov on vähendada ebavõrdsust ja liikuda senisest tasakaalustatuma ühiskonna poole. Selle saavutamisele on suunatud nii maksuvaba tulu reform ja tervishoiureform kui ka kohalike omavalitsuste tulubaasi tõus, samuti mitmed olulised ja liiga kaua edasi lükatud investeeringud," sõnas ta.