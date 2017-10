Urmas Sõõrumaa meditatiivsed rännakud poliitikas

Sõõrumaa on olnud kergejõustiklane ja mängib tennist. Tennises on väljend „kiire lõppmäng“.

Tema läbirääkimistes oli see just Jüri Mõisaga, mis kestis vaid 15 minutit. Tennises pikk aeg, aga poliitikas mitte väga.

Hoopis keerulisem oli Sõõrumaa jaoks kõik liitumaks Savisaare valimisliiduga.

Aga olgem ausad, Savisaar ei reeda oma sisetunnet, ning küllap tema tuntus ja varasem tohutu häältesaak ongi see, millele kolmik Savisaar, Sõõrumaa ja Mõis hetkel hirmsasti loodab. Iseasi, milline saab olema neljanda, Olga Ivanova positsioon. Aga nagu öeldakse, tibukesi loetavat sügisel.

Loomulikult on kõigil kolmel mehel oma huvid. Sõõrumaa soovib jätkata soodsate lepingute omamist linnaruumis. Mõisal on transiidiäri kokku kuivanud; vaja on edaspidi äritegevusega toimida rohkem pealinnas. Savisaar tahab aga oma häältesaagiga taas kõiki üllatada. 15. oktoobril selgub tõde: kas Savisaare suhe rahvaga on endiselt kuum või on see tänaseks maha jahtunud?

Selles seltskonnas on veel ka Marek Kaleta ja Karin Kaleta. Nende juhtida on Kuldne tennis ja Goldenclub. Ärge küsige, kes on selle suuräri omanik. Muidugi on see Sõõrumaa.

Spordiringis on ka Martin Plaser, kes nimetab oma Facebooki-postituses aborti teinud naisi mõrvariteks ja jätkab siis segaselt: „Teen suuri sõnu, annan katteta lubadusi ja tühja fantaasiaga hellitan lootusi. Mõne asjaga saan hakkama, ennast suudan kiita. Pilt on olemas, tean, mida tahan.“ Võta siis kinni, mida see mees tegelikult mõtleb.

Ei saa unustada Heino Endenit, kes kindlasti ka treeneritöös soovib jätkata.

Kogu see spordiseltskond vajab eluliselt tähtsana hääli pealinna volikogus.

Kas Sõõrumaa saab veelkord kena ilmutushääle universumist?

Või peab ta 15. oktoobri õhtul silmad maha lööma nagu Olümpiakomitee üldkogu ees? Või suudab ta valimistel ikkagi üllatada?

Kellele üldse lüüakse siin praegu hingekella!? Varsti saame teada.

04.10.2017

04. oktoober 2017