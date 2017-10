Reformierakonna korruptsiooniviljad on mahlased ja rasked

Aga vaatame veelgi kaugemale: 22. mail 2012 tunnistas Silver Meikar, et viis 2009–2010 Reformierakonna toonase peasekretäri Kristen Michali palvel erakonnale enda nimel teadmata päritoluga sularaha, mille tõi talle tollal erakonna kontoris töötanud Kalev Lillo. Silver Meikar teatas: „On viimane aeg rääkida tõtt. Avalikult. Sest vastasel korral ei hävita me mitte ainult võimalust muuta poliitikat ausamaks, vaid seame ohtu Eesti riikliku julgeoleku, tuleviku ja iseseisvuse. Tunnistan, et olen annetanud erakonna kassasse raha, mis ei ole olnud minu oma ja mille päritolu ma ei tea.”

Veel üks pidu sai otsa, kui kahe aasta eest vahistati Reformierakonna kureeritava AS Tallinna Sadam juhid Allan Kiil ja Ain Kaljurand, kahtlustatuna suures altkäemaksu-afääris. Nüüd saatis Riigiprokuratuur Tallinna Sadama endiste juhtide kriminaalasja kohtusse. Et Tallinna Sadam kubises poliitilisest korruptsioonist, selgus ka Riigikogu erikomisjoni uuringu kokkuvõttest. Sadama nõukogu juhtisid pikka aega reformierakondlased Neinar Seli, kes juba on kohtus süüdi mõistetud, ja Remo Holsmer. "Juba kümmekond aastat on Tallinna Sadama juhtimine sisuliselt allutatud Reformierakonna kontrollile," lausus ka Riigikogu erikomisjoni juht vabaerakondlane Artur Talvik. "Enamik nõukogu liikmetest on kas Reformierakonna liikmed või parteiga tihedalt seotud isikud. Isegi siis, kui valdkonna eest vastutav minister oli teisest erakonnast, ei õnnestunud oravate mõjuvõimu vähendada," ütles Talvik. Ilmselgelt tuleks reformlikku korruptsiooni sadamast eemale hoida ning see välja juurida.