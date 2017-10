Jaanus Karilaid: valimised annavad erakonna arengule uue tõuke

Olete Riigikogu õiguskomisjoni esimees. Viimastel nädalatel on selle komisjoni tegevus olnud meedia pideva tähelepanu all. Kas riigi õiguskorda üritatakse enne valimisi kõigutada?

Enne valimisi alati pinged tõusevad, ning nii nagu praegu kohalike valimiste eel, on see ka enne Riigikogu ja Europarlamendi valimisi. Alati on mõni poliitiline jõud, kes näeb, et nende algatus võib valijate silmis rohkem plusspunkte teenida. Nõnda on parlamendi selles koosseisus juba kolmas kord arutusel kooseluseaduse tühistamise eelnõu. Riigikogu töö- ja kodukorra seadus näeb ette, et eelnõu tuleb seitsme töönädala jooksul suunata komisjonist suurde saali esimesele lugemisele. See on tehtud just opositsiooni kaitseks, et koalitsioon ei saaks parlamendi päevakorda liigselt dikteerida või vastupidi – summutada.

Kahjuks opositsioonilise Reformierakonna esimees Hanno Pevkur suunas komisjoni liikmeid seadust rikkuma, et need ei hääletaks selle eelnõu päevakorda võtmise poolt, mis pidanuks aset leidma enne kohalikke valimisi 15. oktoobril. Kahju, et endine justiits- ja siseminister on läinud lausa seaduserikkumise mahitamise teed. Õnneks sotsiaaldemokraadid sellest tuld ei võtnud, ning parlament saab seda küsimust veel enne valimisi arutada.

Kas suures saalis otsustatakse siis see eelnõu menetlusest ikkagi välja hääletada?

Komisjon on niisuguse seisukoha kujundanud ning nüüd on see kogu Riigikogu otsustada. See on juba tavapärane parlamentaarne debatt, kus iga saadik on seotud oma valijate ja südametunnistusega.

Milline on õiguskomisjonis praegu jõudude vahekord koalitsiooni ja opositsiooni vahel ?

Meil on 11-liikmeline komisjon ning selles on kuus saadikut koalitsioonist ja viis opositsioonist. Alati peab vaatama, et komisjonis oleks ikka koalitsioonil ülekaal, muidu hakkab opositsioon trikitama. Nad kasutavad selleks ära igasugust võimalust.

Homsest on juba algamas kohalike valimiste eelhääletamine ja e-hääletamine. Kas e-hääletamine on piisavalt turvaline, et seda hääletamisviisi kasutada?

Minu soovitus on – hääletada traditsioonilisel viisil valimissedeliga, sest see on ka kontrollitav. Rahvusvahelised eksperdid on öelnud, et e-valimised ei ole turvalised. Ka Keskerakonna volikogu on märkinud, et e-valimised peavad olema eeskätt turvalised. Aga kuna usk e-valimiste progressiivsusesse on ühe poliitilise jõu poolt nii suureks puhutud, siis ka nendel valimistel jätkub e-hääletamine endisel viisil. Praegu ei ole parlamendi enamusel soovi teha valimised ühetaolisemaks ja turvalisemaks.

Kas Riigikogu valimisteks poolteise aasta pärast võib see kord muutuda?

Kindlasti vaatame veel kord üle e-valimiste tähtajad ja turvalisuse. Kuid rääkida sellest, nagu tosin aastat tagasi, et kogu maailm imetleb meie e-valimisi, praegu enam ei tasu. Ükski Euroopa riik pole meist eeskuju võtnud, kuigi digitaalses arengus pole nad meist kehvemad. Enamik kübereksperte saab aru, et interneti vahendusel hääletamine pole turvaline, lisaks küsimused otsuse langetamise privaatsusest e-hääletamise ajal.

Milline seis on enne valimisi poliitikamaastikul välja kujunenud?

Kui vaadata Turu-uuringute AS-i viimaseid küsitlusi, mida võiks võtta kui kõige usaldusväärsemaid, siis Keskerakond on ikka kõige populaarsem, vaatamata kõigile neile sündmustele, mis erakonnas endas viimastel kuudel on aset leidnud. Eeskätt puudutab see erakonna endise esimehe mitte ainult eemalejäämist, vaid lausa konkureeriva jõu loomist. Kui nendes oludes teeme hea tulemuse, siis see näitab, et erakonnal on ees parem tulevik, kui see seni on olnud. Lisaks olla peaministri-erakond ning veel ka eesistuja Euroopa Liidus – see oleks väljakutse igale poliitilisele jõule. Valimised annavad Keskerakonna arengule uue tõuke.

Kas see, et Keskerakonna liikmed kandideerivad mõnel pool valimisliitude nimekirjas, nõrgendab erakonda ja võib ka valimistulemust mõjutada?

Peale Edgar Savisaare ühtegi nii mõjukat inimest valimisliitudes ei ole. Oleme erakonna volikogu tasemel välja öelnud, et neil, kes kandideerivad oma erakonna nimekirja kõrval valimisliidus, pole mõtet enam erakonnas olla. Erakond muutub sellest ainult tugevamaks, kui tema vastu kandideerijad teevad seda väljaspool erakonda. Osa inimesi on muidugi ka selliseid, kes pole saanud end erakonna ridades mingil põhjusel realiseerida, ning kes üritavad nüüd teha seda väljaspool, näidates end ausama ja puhtamana. Kui oled erakonna liige, tuleb julgeda selle lipu all ka välja tulla. Kui ei julge või ei taha, siis tuleb teha teine valik. Erakond muutub sellest tugevamaks.

Kas ennustate ka valimistulemust? Et Keskerakond saab näiteks Tallinnas enamiku volikogu kohtadest?

Usun küll, et see on võimalik. Kui ei minda kaasa võimalike intriigidega ega poliitiliste mängudega, vaid hoitakse oma joont ja lähtutakse valimisprogrammist, räägitakse, mis on tehtud ning mida plaanitakse teha, siis hindavad seda ka valijad. Aga isegi juhul, kui võetakse enamus, pole välistatud ka koostöö koalitsioonipartneriga. Oleme seda varem juba proovinud.

Kandideerite ise Haapsalus ning lubate muu hulgas, et „Rong tuleb!“.

Suuremaid lubadusi saab anda koostöös kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel, et lubadustega oleksid nõus ka ministeeriumid ning riigieelarves kate olemas. Läänemaale on suur saavutus, et praegune valitsus eraldas 8 miljonit eurot raudtee esimese etapi tarvis – Turbani. Loodan väga, et raha leitakse ka teise etapi jaoks ning Läänemaa ei jää ainukeseks mandri-Eesti osaks, kus puudub raudteeühendus.

Kohaliku tulubaasi laiendamine võimaldab ka rohkem tegelda lasteasutuste ja teedega ning arendada kohalikku elu. Meie linnapeakandidaadiks on Peeter Vikman, kes on kaheksa aastat hästi toime tulnud aselinnapeana ning sobiks nüüd igati linnapea ametisse.

Kas lähete, juhul kui valituks osutute, ka ise volikokku tööle?

Kindlasti hakkan tööle volikogus. Kohaliku kantsi ja Toompea vahel silla ehitamist on väga vaja, ning ainult nii saab kohaliku elu küsimusi ka riigi otsustuse tasemele tuua. Kord kuus volikogu istungil osaleda on pigem auasi ning see aitab paljudele probleemidele läheneda operatiivsemalt ja informeeritumalt.

