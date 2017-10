Reformarite natsionalism

Sellega tahab Reformierakond rõhutada: nende kandidaate pooldavad eestlased, kes on teistest paremad ja õigemad valijad. Tähtis pole idee, programm või isegi kandidaat, vaid see, mis rahvusest on valijad. See on ehtsaim natsionalism, mis on lahterdav ja vastandav ning milleni pole laskunud isegi EKRE. Nagu on öelnud ajaloolane David Vseviov, on rahvus kõige lihtsam kriteerium, mille põhjal end teistest paremaks pidada: pole vaja olla hea kokk, arst või ajakirjanik, piisab, kui oled „õigemast“ rahvusest kui teised.

Niisuguse segregatsioonipoliitika on hukka mõistnud mitte ainult Keskerakonna poliitikud, vaid ka teised erakonnad ning valdav osa meediast. Eesti Päevaleht kirjutas 28. septembril oma juhtkirjas, et Reformierakond läks üle piiri, näidates, kui vähe ta hoolib Eesti ühiskonna turvalisusest ning et tema valimiskampaania on selgelt üles ehitatud rahvuste vastandamisele. „Reformierakond on valmis taktikalise valimisvõidu nimel integratsiooni vallas läbi raiuma neid väheseidki edusamme, mis pärast pronksiööd jälle võrseid ajavad. Sidus Eesti näib olevat hind, mis ei tähenda oravatele midagi,“ märgib ajaleht.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et Reformierakonna tulevik rajaneb diskrimineerival segregatsioonil, mis soovitakse eelmisest sajandist üle tuua. „Tallinnas on peaaegu pool elanikkonnast muust rahvusest, kes ilmselgelt Reformierakonnaga positiivset ja tugevat tulevikku ei näeks,“ tõdes Korb. Ta lisas, et Eesti põhiseaduse järgi ei tohi inimesi nende emakeele järgi diskrimineerida ning ühe liberaalse partei selline käitumine tekitab järjest enam kummastust. Keskerakonna peasekretär kutsus üles lõpetama inimeste lahterdamine ning tuletas meelde, et Eesti on väga paljude rahvuste kodu, keda eestimeelsuse puudumises süüdistada on alatu. „Räägime ühendamisest ja ehitamisest, mitte lammutamisest ja eristamisest. Eestis võiks hea olla elada siiski kõigil, kes seda soovivad ja meie riiki panustavad,“ rõhutas Korb.

Keskerakonna linnapeakandidaat Tallinnas Taavi Aas leidis, et Reformierakonna kampaania paneb kahtlema, kas RE linnapeakandidaat Kristen Michal ikka teab, et tuleb olla kõigi linnapea. „Linnapeaks kandideerimine pole pesupulbrireklaam, mis vaid valgete särkide omanikele suunatud. Loodan, et kandidaadid teavad, et linnapea tuleb olla rohkem kui 446 000-le erinevast rahvusest, vanusest ja soost inimesele,“ selgitas Aas. Ta lisas, et Keskerakonna juhitav Tallinn saab olema eestimeelne, arenev ja innovaatiline pealinn, kus kõigil on hea elada. „Ma pole Reformierakonna tuleviku-Tallinnat näinud, kuid selle kirjeldust kuulates tundub, et aeg liigub hoopis tagurpidi,“ tõdes Aas.

Koos ähvardustega peatada, lõpetada ja välja vilistada liiguvad reformikad kursil, kus erinevad marurahvuslased ja natsionaalsotsialistid möödunud sajandil lõpetasid.

