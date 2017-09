Aas: konkurendid töötavad venekeelse kogukonna toetuse kaotamiseks

27. september 2017

Aas viitas eelkõige sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaadile Rainer Vakrale ja Reformierakonna linnapeakandidaadile Kristen Michalile, kes pühenduvad kogu oma energia vaid kindla sihtrühma püüdmisele. „Linnapeaks kandideerimine pole pesupulbrireklaam, mis vaid valgete särkide omanikele suunatud. Loodan, et kandidaadid teavad, et linnapea tuleb olla rohkem kui 446 000 erinevast rahvusest, vanusest ja soost inimesele,“ selgitas Aas.

Ta tõdes, et kui Rainer Vakra rõhutab eelkõige sellele, et on korvpallivõrkude parandamisega saanud populaarseimaks noorte hulgas, siis piinlikum lugu on mõlema kandidaadi puhul nende uhkus vaid eestikeelsete valijate üle ning kinnitus, et muukeelne valija valib Keskerakonda. „Opositsioonierakonnad rõhutavad üksteise võidu, et neid toetavad eestlased. Keskerakonda toetavad samuti eestlased, aga ka muukeelsed inimesed ning just seepärast, et me ei eira neid oma küsitlustes, retoorikas ja kampaanias,“ rõhutas Aas, kes lisas, et ei ole eestlaste ja venelaste Tallinnat, vaid on üks Tallinn. „Minu konkurentide toetus venekeelses kogukonnas on väga väike, kuid nad tegutsevad selle nimel, et see läheneks nullile," leidis ta.



Ta lisas, et Keskerakonna juhitav Tallinn saab olema eestimeelne, arenev ja innovaatiline pealinn, kus on aga kõigil hea elada. „Ma pole Reformierakonna tuleviku Tallinnat näinud, kuid selle kirjeldust kuulates tundub, et aeg liigub hoopis tagurpidi,“ tõdes Aas.

Viimati muudetud: 27.09.2017

