Mihhail Korb: Reformierakonna tulevikuriik jätab ligi 200 rahvust tulevikuta

27. september 2017

Korb sõnas, et retoorikaga, kus teisest rahvusest inimesed Eestis pole Reformierakonna arvates kindlasti eestimeelsed, ei saa mingil moel ehitada tulevikulinna ja -riiki. „Pigem vastupidi – Reformierakonna tulevik tundub rajanevat diskrimineerival segregatsioonil, mis soovitakse eelmisest sajandist üle tuua. Tallinnas on pea pool elanikkonnast muust rahvusest, kes ilmselgelt Reformierakonnaga positiivset ja tugevat tulevikku ei näeks,“ ütles Korb.

Ta lisas, et Eesti põhiseaduse järgi ei tohi inimesi nende emakeele järgi diskrimineerida ning liberaalse erakonna käitumine tekitab järjest enam kummastust. „Fakt, et EKRE on Reformierakonnale sobilikum kõigist teistest erakondadest on järjest enam selge nii nende poliitikute öeldus kui ka reklaamikampaanias. Liberaalne maailmavaade on Reformierakonnal igatahes kadunud ja saab näha kui kaugele nad käsikäes EKREga veel lähevad,“ sõnas Korb, kes lisas, et Reformierakond lükkab muukeelset valijat eemale. „Kui sõnaselgelt öeldakse, et eestlane valib Reformierakonda ja muukeelne inimene Keskerakonda, siis on ju arusaadav miks Keskerakonda toetavad nii eesti, vene kui ka mõne muu emakeelega inimesed,“ tõdes Korb.

Keskerakonna peasekretär kutsus teisi erakondi lõpetama inimeste lahterdamine ning tuletas meelde, et Eesti on väga paljude rahvuste kodu, keda eestimeelsuse puudumises süüdistada on alatu. „Räägime ühendamisest ja ehitamisest, mitte lammutamisest ja eristamisest. Eestis võiks hea olla elada siiski kõigil, kes seda soovivad ja meie riiki panustavad,“ rõhutas Korb.

Viimati muudetud: 27.09.2017

