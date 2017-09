Keskerakonna Noortekogu: Reformierakonnal on aeg lõpetada muukeelsete valijate diskrimineerimine!

27. september 2017

Reformierakonna Tallinna Facebooki lehekülg postitas üleeile sotsiaalmeediasse pildi, milles väidetakse, et Reformierakond on eestlaste ülekaalukas esimene valik ja muukeelne valija eelistab Keskerakonda. Hääle mitte raisku laskmiseks ning eestimeelsuse võimuletulekuks kutsub Reformierakond eestlasi just nende poolt hääletama. Keskerakonna Noortekogu hinnangul on seesugune postitus ühiskonda lõhestav ning klassikaline vastandumine, mida oravad on kampaaniates aastaid kasutanud.

„Kas muukeelne valija on kuidagi kehvem või põlatud, sest nende enamus ei toeta Reformierakonda? On arusaamatu, kuidas erakond, kes sõnades seisab Euroopa Liidu väärtuste eest, vaba riigi ja ühiskonna eest, suudab samal ajal teha üleskutseid, milles jaotatakse inimesi omadeks ja võõrasteks nende rahvuse ja keele alusel. Õnneks tean siiski reforminoori, kes seesuguseid vaateid ei jaga. Paraku tundub siiski, et Reformierakond on hüljanud enda liberaalsed alused ning on järk-järgult muutumas kõike ja kõiki vihkavaks erakonnaks. Varasemalt oli see ühe teise Eesti erakonna tunnuseks, kuid tundub, et Reformierakond on nendega koostöö tegemise tuhinas isegi seesuguseks muutumas,“ rääkis Keskerakonna Noortekogu esimehe kohusetäitja Karine Oganesjan.

Kesknoorte hinnangul tuleb lähtuda põhisseadusest, mis ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste tõttu. Kuid paraku Reformierakond just teha üritabki.

„Tallinn on kiirelt arenev keskus, mille edu rajaneb osaliselt just sellel, et erinevatest rahvustest inimesed teevad koostööd. Reformierakonna linnapeakandidaat on rääkinud Tallinn-Helsinki kaksiklinna ideest. Teadupärast lähevad ka soomlased muukeelse valija alla, kas ka neid tuleks välistama asuda või peavad reformierakondlased silmas ainult venelasi? Tegemist on ääretult tagurliku mõtlemisega, millel pole kohta Tallinna juhtimise juurde. Loodan siiralt, et Reformierakond vabandab mõtlematu lõhestamise eest ja kustutab sotsiaalmeedias enda postituse,“ kommenteeris kesknoorte juhatuse liige Jaan Männik.

Viimati muudetud: 27.09.2017

