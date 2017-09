Lasnamäe pedagoogid vahetavad kogemusi Peterburi kolleegidega

27. september 2017

Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva sõnul, kes on Lasnamäe delegatsiooni eesotsas, toetab linnaosavalitsus rahvadiplomaatia traditsioone ja aktiivselt arendab neid hariduse, ja linnamajanduse valdkonnas. „19-20.septembril toimusid Eesti pealinnas „Peterburi kohtumised Tallinnas“. Nüüd sõidab Lasnamäe delegatsioon vastuvisiidiga Peterburi Moskva rajooni, kellega meil on sõlmitud koostöölepe. Moskva rajooni administratsioon on ette valmistanud kohtumised Peterburi pedagoogidega, kes on valmis jagama meie õpetajatega oma nippe,“ märkis Jufereva.

Visiidi käigus külastab Lasnamäe delegatsioon pedagoogilise seminari teemal „Infotehnoloogiad hariduses“ ning toimuvad kohtumised Peterburi Moskva rajooni lasteaedade ja koolide administratsiooniga.

