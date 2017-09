ELMAR HOLLMANN, 27. september 2017

Teatavasti EKRE pöördus Riigikohtu poole taotlusega e-valimised keelata. Vastus oli eitav. Riigikohus on läinud põhiseaduse paragrahvide eiramise teele ja tõlgendab neid suvaliselt, kui leiab, et kõik on seaduspärane. Seaduspärasusest on asi kaugel.