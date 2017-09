Valimiste logifailid tuleb säilitada!

Nüüd on meil valguskaabli-ajastu. Arvutid on poes palju odavamad ja juba eelinstalleeritud operatsioonisüsteemiga. Keegi enam kodus oma masinaid kruvikeerajaga ei kiiremaks ega mahukamaks tee. Arvutiõpet pakub veel vaid Töötukassa.

Oleme ammu targad ja oskame ehmatusega kaasa minna, et ID kaardil avastati välismaalaste poolt turvaauk. Muuseas, Windows lapib igakuiselt automaatselt meie arvutites turvaauke. See meid ei ehmata.

Meie innovatiivne valimissüsteem on paljudele pinnuks silmas. Tegelik viga on vaid korraldamises.

Tänases digimaailmas on palju suurem probleem see, et lausa tikutulega otsitakse programmeerijaid. Meie igapäevatarkuse juures on väga vähe neid, kes teavad, mis on muutujad, nende väärtused, andmetüübid, „int” või sõned (mitte sõnad!).