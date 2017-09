„Estonia“ hukk jääb alati aktuaalseks teemaks

MAX KAUR, 27. september 2017

Rohkem kui kaks aastakümmet on piisavalt pikk aeg, et tõde toimunu kohta avalikkuse ette saaks toodud. Sellest laevahukust peaksid avalikult rääkima hakkama kõigepealt tolleaegsed juhid ja ametnikud, kellel tõenäoliselt on asetleidnu kohta rohkem ja hoopis täpsemat informatsiooni.

Ärgem unustagem sedagi, et parvlaeva „Estonia“ hukkumise päevil käis Harjumaal veider tegevus Paldiski ülevõtmiseks või hoopiski kuritegelikuks paljaksvarastamiseks. Just Harjumaal paiknesid siis veel Vene väeosad, mille relvastuse vastu kindlasti tunti huvi siin- ja sealpool ookeani. Selgitusi ja vastuseid peaksid hakkama andma ka tolleaegsed Soome, Rootsi ning EL ja NATO juhid, et lõpuks välja selgitada asjaolud seoses „Estonial“ toimunuga.

On hästi teada, et ajal, kui „Estonia“ läks 28.09.1994 viimsele reisile, toimusid Läänemerel sõjalised õppused. Siinjuures ei saa välistada eksitavaid või mitteeksitavaid laske reisilaeva pihta. On arusaamatu, miks õppustes osalenud laevad hoidusid kõrvale päästeoperatsioonist. Ning miks kõigest sellest vaikisid Eesti tolleaegsed juhid?

Selge, et täna vajame uut, sõltumatut uurimiskomisjoni parvlaeva „Estonia“ hukkumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks.

Eesti saaks käituda tõelise eeskujuna, kes näitab, et meie riigi jaoks on prioriteetideks tema kodanikud ning oma rahva ja kõigi inimeste turvalisus. Toetan nende Rootsi ja Eesti poliitikute arvamust, kes on olnud seisukohal, et tõe nimel peab „Estonia“ vraki üles tõstma. Kallis selline igati asjakohane, loogiline samm tõesti on, aga tänapäeval tehniliselt siiski täiesti võimalik. Aatomiallveelaev „Kursk“ ju tõsteti! Küsimus on riigi tegelikes prioriteetides.

[fotoallkiri] Selle laeva hukkumise asjaolude sihipärasena paistev varjamine ei saa ega tohi jätta ükskõikseks mitte kedagi. Ei neid, kellele suurtragöödia rahuaegsel Läänemerel on tähendanud isiklikku korvamatut kaotusvalu, ega neid, keda eelkõige vapustas ja seniajani vaevab meie riigi nime üldtunnustatud kandja kaotamine. Kui kaua veel võib kesta salatsemine „Estonia“ huku ümber?

