Radiaatorimehe seiklused Tallinnas

Keegi onu Tallinna Televisioonist olevat kurtnud Jevgeni Ossinovskile: ärgu ta lasku tallinlastele osaks saada õudusel, et linnapeaks surutakse Rainer Vakra! Kahjuks need naised turul ei suutnud aru saada, mis asi see „vakra surumine“ on, sest nende ringkonnas suruvad kätt vaid mehed, ja sedagi õllepoti taga.

Aga ei läinud palju aega, kui üks naistest kihvatas: ”Kuule, see on ju meie radiaatorimees! Mäletad, müüs neid rauajunne turu peal! Pärast veel õiendati tema kallal, et olevat need varastanud.“

Naiste jutt oli nakkav ja sundis Kesknädalat pilku Vakra tegemistele heitma. Mis mees see sotside nimekirjas Tallinna linnapeaks pürgiv Vakra siis ikka on?

Näiteks kirjutas 11. novembril 2005 Õhtuleht:

„Viimastel kuudel on Maria Savisaare kõrval nähtud pikka tumedapäist Rainer Vakrat. Vakra vannub jumalakeeli, et on vaid hea tuttav ja töötab keskerakondlase Kalle Mihkelsi käe all Mustamäe linnaosavalitsuses linnamajanduse osakonna linnakujunduse talituse arendusspetsialistina ja saab kuus 9700 krooni palka.“

Vakra jätkab Õhtulehes:„Me oleme mõlemad kesklinna koolidest, nii-öelda eliitkoolidest, koostöö on hea, oleme kokku puutunud palju ja juttu rääkinud.” Ta kinnitab veel kord, et kõik kuuldused kuumast suhtest olevat tekkinud pildi pärast seltskonnaajakirjas.

Peagi sõitis Edgar Savisaare tütar ära välismaale ning mõni aeg hiljem sai lõpu ka kuum suhe Vakra ja Keskerakonna vahel.

2013. aasta viis Vakra sotsiaaldemokraatide juurde. Ja kohe oli pahandus kaelas.

Äripäev kirjutas, et Reformierakonna ja sotside koalitsioonilepingusse jõudis Rainer Vakra eestvedamisel punkt, mille tulemusena võib tõusta prügiveo hind ja langeda Eesti Energia väärtus 50 miljonit eurot. Koalitsioonilepe lubab ellu viia jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells nõudmise lõpetada Eesti Energia Iru prügipõletustehasele tõhusa koostootmistoetuse maksmine.

Vakra plussiks on ka see, et ta on läbinud mitmeid mõnepäevaseid lühikursusi nii audiovideo kui ka keskkonna teemadel. Radiaatorimees armastavat kodus peegli ees seista ja aina korrutada: „Ma näen ja tunnetan iga päev, kuidas Tallinna sotsiaaldemokraadid ja veel paljud inimesed on ühendanud jõu ja on valmis koos minuga pöörama Tallinnas uut lehekülge.”

Aga tee võimu juurde polegi nii lihtne. Vaja on kaasata meedia.

„Rainer Vakra laseb samuti vere vemmeldama lüüa – talvel käis ta vanaisa seltsis presidendi vastuvõtul, kevadel viskasid mehed koos maakodus Viitnas sõnnikut, kaevasid põllumaad ja kütsid sauna,” kirjutas Kroonika kodu-eri.

„Kui väike olin, mäletan, vanaema käskis mul maad kaevata. Kaevan selle kiiresti ära, mis ma hakkan selle väikse traktoriga jantima,“ soosib Rainer kätteõpitud töömeetodit.

Imelik arusaam tolle eliitkoolis käinud mehe poolt: milleks traktor, kui saab ka käsitsi!

See Rainer Vakra võib nahast välja ronida ja kasvõi läbi nõelasilma pugeda, aga nagu teadsid mustlasnaised turul, on ta igavesti endale vaid Radiaatorimehe nime kindlustanud. Ei midagi rohkemat.

Kesknädal

Viimati muudetud: 27.09.2017

Jaga

|

KESKNÄDAL, 27. september 2017