Keskerakond on endiselt populaarseim

Teisel kohal olevat Reformierakonda toetab 25 protsenti küsitletuist, ning see reiting püsib maikuuga võrreldes samal tasemel. Kolmandale kohale on nagu kevadelgi tõusnud EKRE, kelle poolt hääletaks 14 protsenti küsitletuist. Sotsiaaldemokraadid hoiavad neljandat kohta 12-protsendise toetusega.

Augustiga võrreldes on erakondade reitingutes kaks suuremat muutust. Vabaerakond ei ületa septembris valimiskünnist, kuid Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) seevastu ületab pärast langusperioodi valimiskünnise. Septembris tehtud uuringu järgi annaks Riigikogu valimistel Vabaerakonnale hääle neli protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Kuu aega tagasi oli Vabaerakonna toetus kuus protsenti ja kahe kuu eest kaheksa protsenti. IRL-i toetus tõusis septembris kaheksale protsendile, mis tähendab, et erakond jõudis pärast mõõnaperioodi tagasi aprilli toetusega võrdse tulemuseni. Suvekuudel on reiting olnud pidevalt alla kaheksa protsendi, möödunud kuul vaid viis protsenti.